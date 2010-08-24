  1. استانها
  2. گلستان
۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

اسناد تاریخی حضور متفقین در گلستان بررسی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از برگزاری نشست تخصصی بررسی تاریخی حضور نیروهای متفقین در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: در این نشست موضوعاتی نظیر نقشه ها و اسناد مربوطه، کنسولگری روسیه در گرگان، برج قابوس، قلعه تاریخی جزیره آشوراده، مردم شناسی نیروهای روسیه در صحرای ترکمن و... بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت تاریخی حضور نیروهای متفقین و از جمله نیروهای روسیه در استان گلستان این نشست برگزار می شود.

به گفته وی، در حاشیه برگزاری این نشست، نمایشگاهی از گزارش های پژوهشی، اسناد و عکس های مربوط به حضور نیروهای متفقین و روس ها در استان در معرض دید عموم قرار می گیرد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: نشست تخصصی بررسی تاریخی حضور نیروهای متفقین در استان گلستان با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران در گرگان برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی بررسی تاریخی حضور نیروهای متفقین در استان گلستان در دانشگاه غیرانتفاعی گلستان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1139571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها