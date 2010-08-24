اسناد تاریخی حضور متفقین در گلستان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: در این نشست موضوعاتی نظیر نقشه ها و اسناد مربوطه، کنسولگری روسیه در گرگان، برج قابوس، قلعه تاریخی جزیره آشوراده، مردم شناسی نیروهای روسیه در صحرای ترکمن و... بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت تاریخی حضور نیروهای متفقین و از جمله نیروهای روسیه در استان گلستان این نشست برگزار می شود.

به گفته وی، در حاشیه برگزاری این نشست، نمایشگاهی از گزارش های پژوهشی، اسناد و عکس های مربوط به حضور نیروهای متفقین و روس ها در استان در معرض دید عموم قرار می گیرد.



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: نشست تخصصی بررسی تاریخی حضور نیروهای متفقین در استان گلستان با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران در گرگان برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی بررسی تاریخی حضور نیروهای متفقین در استان گلستان در دانشگاه غیرانتفاعی گلستان برگزار خواهد شد.