پنجره ساختمانها به پیلهای خورشیدی تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لچستر انگلیس با همکاری شرکت نروژی "انسول" نوعی اسپری را ابداع کردند که با پاشیدن بر روی شیشه ها، پنجره ساختمانها را به پانلهای خورشیدی تبدیل می کند.

این اسپری می تواند یک ورقه نازک فتوولتائیکی را بر روی سطوح صاف (حتی دیوار ساختمانها) ایجاد و از طریق آن انرژی خورشیدی را جمع آوری کند.

این ورقه نازک فتوولتائیک برپایه فناوری نانوبلورها قرار دارد. توسعه دهندگان این پروژه درتلاش برای بهبود میزان اثربخشی اسپری به میزان 20 درصد هستند و امیدوارند که تا سال 2016 بتوانند این محصول را وارد بازار کنند.

کریس بینس از دانشگاه لچستر اطمینان دادند که بهره وری این ورقه فتوولتائیکی برابر با حدود 100 وات بر متر مربع است.

این ورقه کاملا شفاف است بنابراین می تواند به راحتی بر روی شیشه ها مورد استفاده قرار گیرد و در آینده جایگزین فناوریهای کنونی شود.

براساس گزارش Energy Matters، این ورقه فتوولتائیک می تواند با هواپیماهای خورشیدی که درحال حاضر رو به توسعه اند نیز سازگار شود.