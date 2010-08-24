میزان ازداواج در کرمان شش درصد افزایش یافت

حسین اخیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار ثبت شده در استان کرمان میزان وقوع ازدواج طی چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: میزان ازدواج طی سال گذشته یازده هزار و چهارصد و هفتاد مورد بوده است که طی سال جاری به بیش از دوازده هزار مورد رسیده است.

وی افزود: طبق آمار موجود میزان طلاق در استان کرمان نسبت به سال گذشته ثابت مانده و تغییری نکرده است.

اخیری همچنین در خصوص میزان تولد در استان نیز گفت: میزان تولد در استان کرمان نیز افزایش یافته است به به بیش از 14 هزار مورد تولد در سال جاری ثبت شده است.

اخیری اضافه کرد: در سال جاری یکی از اهداف ثبت احوال استفاده از خدمات الکترونیکی می باشد که در قالب بایگانی الکترونیکی و شناسنامه یارانه ای و طرحهای دیگر خدمات الکترونیکی تعریف شده است.