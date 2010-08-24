چهار هزار برنامه در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری ظهر سه شنبه در همایش " دولت، همت مضاعف و کار مضاعف" در گرگان اعلام کرد: آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی 80 طرح عمرانی اشتغالزایی و... با اعتبار 860 میلیارد ریال اعتبار و افتتاح دو هزار و 570 طرح با اعتبار سه هزار و 360 میلیارد ریال از برنامه های مهم این هفته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته طرح نامگذاری ایام هفته ی دولت را برای اولین بار به کشور ارائه کردیم که مورد قبول واقع شد و به تمام کشور ابلاغ شد.



نوری تاکید کرد: نگاه ما در برنامه های هفته دولت نباید صرفا عمرانی باشد بلکه باید نگاه اجتماعی و فرهنگی هم داشته باشیم.

وی افزود: در قالب برنامه های هفته دولت 5 همایش استانی تحت عناوین دولت همت مضاعف کار مضاعف، دولت مقاومت ایثار ، دولت جوانگرایی و پیشرفت، دولت عدالت گستری و مهرورزی ، دولت زنان و کرامت انسانی برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: همچنین برگزاری 20 همایش شهرستانی در کل استان، شبهای شعر، غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای سراسر استان، دیدار با خانئاده های شهدا ایثارگران جانبازان و آزادگان ، حشن میلاد امام حسن مجتبی، تکریم کارمندان نمونه ، مسابقه فرهنگی و اجتماعی جوان و امام با محوریت امام علی (ع) بزرگداشت شهیدان رجایی و با هنر و....از دیگر برنامه هاست.

نوری، شهیدان رجایی و با هنر را دولتمردانی جریان ساز خواند و گفت: دولتمردان جریان و مسیری که این شهیدان ایجاد کردند را نباید گم کنند زیرا مردم حلاوت و شیرینی دوران کوتاه دولت این شهیدان را هنوز احساس می کنند و آن دوران را جزو بهترین دورانهای انقلاب می دانند.

وی گفت: سراسر عمر شهیدان رجایی و با هنر در مسیر خدا و اجابت فرمان او بود و در همین راه و روش هم به پایان رسید با شهادتشان به این اعمال مهر حقیقت زدند.