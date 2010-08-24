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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

چهار هزار برنامه در گلستان اجرا می شود

چهار هزار برنامه در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: حدود چهار هزار برنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری، اشتغالزا، ورزشی، تولیدی و... در هفته دولت در استان تدارک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری ظهر سه شنبه در همایش " دولت، همت مضاعف و کار مضاعف" در گرگان  اعلام کرد: آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی  80 طرح عمرانی اشتغالزایی و... با اعتبار 860 میلیارد ریال اعتبار و افتتاح دو هزار و 570 طرح  با اعتبار سه هزار و 360 میلیارد ریال  از برنامه های مهم این هفته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته طرح نامگذاری ایام هفته ی دولت را برای اولین بار به کشور ارائه کردیم که مورد قبول واقع شد و به تمام کشور ابلاغ شد.
 
نوری تاکید کرد: نگاه ما در برنامه های هفته دولت نباید صرفا عمرانی  باشد بلکه باید نگاه اجتماعی و فرهنگی هم داشته باشیم.
 
وی افزود: در قالب برنامه های هفته دولت 5 همایش استانی تحت عناوین دولت همت مضاعف کار مضاعف، دولت مقاومت ایثار ، دولت جوانگرایی و پیشرفت، دولت عدالت گستری و مهرورزی ، دولت  زنان و کرامت انسانی برگزار می شود.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: همچنین برگزاری 20 همایش شهرستانی در کل استان، شبهای شعر، غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای سراسر استان، دیدار با خانئاده های شهدا ایثارگران جانبازان و آزادگان ، حشن میلاد امام حسن مجتبی، تکریم کارمندان نمونه ، مسابقه فرهنگی و اجتماعی جوان و امام با محوریت امام علی (ع) بزرگداشت شهیدان رجایی و با هنر و....از دیگر برنامه هاست.
 
نوری،  شهیدان رجایی و با هنر را دولتمردانی جریان ساز خواند و گفت: دولتمردان جریان و مسیری که این شهیدان ایجاد کردند را نباید گم کنند زیرا مردم حلاوت و شیرینی دوران کوتاه دولت این شهیدان را هنوز احساس می کنند و آن دوران را جزو بهترین دورانهای انقلاب می دانند.
 
وی گفت: سراسر عمر شهیدان رجایی و با هنر در مسیر خدا و اجابت فرمان او بود و در همین راه و روش هم به پایان رسید  با شهادتشان به این اعمال مهر حقیقت زدند. 
کد مطلب 1139600

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