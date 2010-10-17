"حقوق بشر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر پژوهش درباره حقوق بشر و تا حد زیادی اجرای آنها به حقوقدانان مربوط است. در واقع می‏توان گفت که حقوقدانان دین بسیاری بر گردن مسأله حقوق بشر دارند.

مایکا فریمن در کتاب "حقوق بشر" خود کوشیده است تا با اتخاذ رویکردی میان‏رشته‏ای، قانون و حقوق را به طور کلی مورد بحث قرار داده و با شناخت تاریخ و پیشینه حقوق بشر اختلافات مربوط به وضعیت امروز حقوق بشر را روشن کند. فهم حقوق بشر نیازمند فهم سیاست حقوق بشر نیز هست. از سوی دیگر علوم اجتماعی - مانند جامعه‏شناسی، انسان‏شناسی و اقتصاد - نیز به درک مسائل حقوق بشر و راه‏حلهای احتمالی آنها کمک می‏کند.

فریمن با توجه به این موضوعات پس از مقدمه‏ای با عنوان "اندیشیدن درباره حقوق بشر" در فصل اول، بحثش را با ردگیری زمینه تاریخی پیدایش حقوق بشر در فصل دوم ادامه داده است. فصل سوم نیز با بررسی پذیرش تدریجی حقوق بشر از سوی جامعه بین‏الملل ادامه می‏یابد.

فصل چهارم به توجیه‏های نظری بنیادین این مفهوم و بحثهای پیرامون آن می‏پردازد. مسامحت متمایز و مشخص علوم اجتماعی موضوع فصل پنجم است و در فصل ششم پرسشهای بسیار بحث‏برانگیز پیرامون مسأله جهانی بودن مورد ادعای حقوق بشر و نسبت این پرسشها با تفاوتها و تمایزهای انسانی بالفعل و واقعی با تأکید بر مسایل اقلیتهای فرهنگی، بومیان و حقوق زنان مطرح می‏شوند.

در فصل هفتم تحلیل جایگاه حقوق بشر در سیاست ملی و بین‏المللی و نقش قابل توجه نهادهای بین‏المللی، حکومتها و سازمانهای غیرحکومتی در این رابطه مورد نظر قرار گرفته و در ادامه در فصل بعد از اقتصاد سیاسی حقوق بشر با نگاه و توجهی خاص به توسعه، جهانی سازی و نهادهای پولی بین‏المللی بحث شده است. در نهایت فصل پایانی کتاب "حقوق بشر" به تأمل بر تاریخ حقوق بشر و وضعیت اکنون و آینده احتمالی این حقوق اختصاص دارد.



این کتاب از سوی نشر هرمس و با همکاری انتشارات ناقد منتشر شده است.