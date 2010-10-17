"حقوق بشر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر پژوهش درباره حقوق بشر و تا حد زیادی اجرای آنها به حقوقدانان مربوط است. در واقع میتوان گفت که حقوقدانان دین بسیاری بر گردن مسأله حقوق بشر دارند.
مایکا فریمن در کتاب "حقوق بشر" خود کوشیده است تا با اتخاذ رویکردی میانرشتهای، قانون و حقوق را به طور کلی مورد بحث قرار داده و با شناخت تاریخ و پیشینه حقوق بشر اختلافات مربوط به وضعیت امروز حقوق بشر را روشن کند. فهم حقوق بشر نیازمند فهم سیاست حقوق بشر نیز هست. از سوی دیگر علوم اجتماعی - مانند جامعهشناسی، انسانشناسی و اقتصاد - نیز به درک مسائل حقوق بشر و راهحلهای احتمالی آنها کمک میکند.
فریمن با توجه به این موضوعات پس از مقدمهای با عنوان "اندیشیدن درباره حقوق بشر" در فصل اول، بحثش را با ردگیری زمینه تاریخی پیدایش حقوق بشر در فصل دوم ادامه داده است. فصل سوم نیز با بررسی پذیرش تدریجی حقوق بشر از سوی جامعه بینالملل ادامه مییابد.
فصل چهارم به توجیههای نظری بنیادین این مفهوم و بحثهای پیرامون آن میپردازد. مسامحت متمایز و مشخص علوم اجتماعی موضوع فصل پنجم است و در فصل ششم پرسشهای بسیار بحثبرانگیز پیرامون مسأله جهانی بودن مورد ادعای حقوق بشر و نسبت این پرسشها با تفاوتها و تمایزهای انسانی بالفعل و واقعی با تأکید بر مسایل اقلیتهای فرهنگی، بومیان و حقوق زنان مطرح میشوند.
در فصل هفتم تحلیل جایگاه حقوق بشر در سیاست ملی و بینالمللی و نقش قابل توجه نهادهای بینالمللی، حکومتها و سازمانهای غیرحکومتی در این رابطه مورد نظر قرار گرفته و در ادامه در فصل بعد از اقتصاد سیاسی حقوق بشر با نگاه و توجهی خاص به توسعه، جهانی سازی و نهادهای پولی بینالمللی بحث شده است. در نهایت فصل پایانی کتاب "حقوق بشر" به تأمل بر تاریخ حقوق بشر و وضعیت اکنون و آینده احتمالی این حقوق اختصاص دارد.
این کتاب از سوی نشر هرمس و با همکاری انتشارات ناقد منتشر شده است.
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