اسامي مجروحين حادثه تصادف شيراز - فسا اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت هلال احمر اين حادثه 18 كشته و 22 مجروح بر جاي گذاشت كه هلال احمر استان فارس با اعزام نيروهاي امدادي مجهز به تجهيزات و اعزام مصدومين به بيمارستان اسامي آنان و محل بستري مجروحين را در شيراز و به شرح ذيل اعلام نمود:
1- آذر كارمي 20 ساله شكستگي هر دو پا در بيمارستان شهيد بهشتي .
2- سكينه حيدري 18 ساله ضربه به پشت كمر در بيمارستان شهيد بهشتي .
3- محمود زنگنه 23 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي
4- عبدالرحمن وديع بازديد راننده اتوبوس شكستگي باز ران در بيمارستان شهيد بهشتي
5-نعمت الله پشندي 18 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي
6- محمد پشندي 30 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي
7- احسان گلگون 22 ساله شكستگي باز هر دو پا در بيمارستان شهيد بهشتي
8- حميدرضا جهاني 20 ساله ضربه مغزي و پارگي سر در بيمارستان شهيد بهشتي
9- احمد علي حسين جيلو 45 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي
10- احمد مشايخ 17 ساله ضربه به پا ودست راست در بيمارستان شهيد چمران
11- سيد عبدالرضا ارجمند 50 ساله ضربه به صورت و شكستگي
12- زكيه ارجمند 18 ساله ضربه به صورت و شكستگي بيني در بيمارستان شهيد بهشتي
13- سعيده اوليايي 19 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي
14- مرتضي رجايي 30 ساله ضربه به كتف در بيمارستان شهيد بهشتي
15- مرد 24 ساله اي با هويت نامعلوم و درحال اغما در بيمارستان شهيد بهشتي
16- يك مرد ناشناس 18 ساله در بيمارستان نمازي
17- يك مرد ناشناس 20 ساله در بيمارستان نمازي
18- يك مرد ناشناس 28 ساله در بيمارستان نمازي
19- يك مرد ناشناس 50 ساله در بيمارستان نمازي
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