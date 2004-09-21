اسامي مجروحين حادثه تصادف شيراز - فسا اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت هلال احمر اين حادثه 18 كشته و 22 مجروح بر جاي گذاشت كه هلال احمر استان فارس با اعزام نيروهاي امدادي مجهز به تجهيزات و اعزام مصدومين به بيمارستان اسامي آنان و محل بستري مجروحين را در شيراز و به شرح ذيل اعلام نمود:

1- آذر كارمي 20 ساله شكستگي هر دو پا در بيمارستان شهيد بهشتي .

2- سكينه حيدري 18 ساله ضربه به پشت كمر در بيمارستان شهيد بهشتي .

3- محمود زنگنه 23 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي

4- عبدالرحمن وديع بازديد راننده اتوبوس شكستگي باز ران در بيمارستان شهيد بهشتي

5-نعمت الله پشندي 18 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي

6- محمد پشندي 30 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي

7- احسان گلگون 22 ساله شكستگي باز هر دو پا در بيمارستان شهيد بهشتي

8- حميدرضا جهاني 20 ساله ضربه مغزي و پارگي سر در بيمارستان شهيد بهشتي

9- احمد علي حسين جيلو 45 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي

10- احمد مشايخ 17 ساله ضربه به پا ودست راست در بيمارستان شهيد چمران

11- سيد عبدالرضا ارجمند 50 ساله ضربه به صورت و شكستگي

12- زكيه ارجمند 18 ساله ضربه به صورت و شكستگي بيني در بيمارستان شهيد بهشتي

13- سعيده اوليايي 19 ساله ضربه مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي

14- مرتضي رجايي 30 ساله ضربه به كتف در بيمارستان شهيد بهشتي

15- مرد 24 ساله اي با هويت نامعلوم و درحال اغما در بيمارستان شهيد بهشتي

16- يك مرد ناشناس 18 ساله در بيمارستان نمازي

17- يك مرد ناشناس 20 ساله در بيمارستان نمازي

18- يك مرد ناشناس 28 ساله در بيمارستان نمازي

19- يك مرد ناشناس 50 ساله در بيمارستان نمازي