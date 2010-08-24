کلیه خدمات در زنجان در قالب دولت الکترونیک ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دولت الکترونیک افزود: انجام اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک در بخشهای دولتی و خصوصی به برکت برگزاری ستاد دولت الکترونیک بوده و تنها استان است که این ستاد را به طور فعال برگزار می کند و نتایج خوبی را ارادئه داده است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری در دستگاههای دولتی منوط بر فعال بودن و هدفگذاری های درست در این ستاد بوده است لذا به موازات آن افراد و بخش خصوصی به عنوان اتحادیه، شرکت و صنف رایانه ای وارد و طرح را ارائه و خدمات را معرفی کنند.

وی همچنین تشویق و عرضه را به عنوان ابزار تشویقی عنوان کرد و گفت: با قرار دادن این ابزار می توان انگیزه ورود افراد و شرکتهای خصوصی ایجاد شود و در این حوزه مردم و دستگاههای دولتی هم حضور فعال داشته باشند لذا اراده و همت هم ظرفیت دیگر در این ابزار است.

استاندار زنجان تاکید کرد: باید هر نوع اطلاعات که لازم و ضروری است در اختیار کنندگان کار قرار گیرد و دستگاهها ملزم به همکاری است.

وی همچنین یادآور شد: در راستای توسعه و ساماندهی دولت الکترونیک علاوه بر درون سازمان به برون سازمان که مردم جزو جامعه هدف خدمات این سیستم هستند نباید غافل شد که لزوم اجرای ارائه خدمات درست به مردم فرهنگسازی است.

استاندار ارائه خدمات درست باامکانات ارزان قیمت را به مردم مهمترین خدمت این ستاد اعلام کرد و گفت: با ارائه خدمات ict و پیشخوان از طریق اینترنت در روستاها می توان خدمات ارزان قیمت و سهل الوصول و ساده را به مردم ارائه داد که باید این امر در دستور کار لحاظ شود.

وی همچنین سرعت توسعه دولت الکترونیک و بالا بردن حجم متفاوت را نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی کرد و افزود: در راستای توسعه این ستاد افزایش توسعه دولت اکترونیک مضاعف و کاهش هزینه را برای مردم به دنبال داشته است.