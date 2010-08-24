کمیته امداد آذربایجان شرقی برای 2800 نفر اشتغالزایی کرد

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگاران افزود: 30 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی که برای حضور در عرصه کسب و کار توانمندی لازم را دارند، شناسایی شده است که تاکنون برای دو هزار و 800 خانواده از این تعداد، اشتغالزایی صورت گرفته است.

وی افزود: هم اکنون 17 هزار و 800 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی نیز طرح اشتغال را می گذرانند و حدود 10 هزار خانواده دیگر نیز در مرحله آموزش مهارت های فنی وحرفه ای هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره ) آذربایجان شرقی اضافه کرد: حدود 59 هزار خانواده دیگر تحت پوشش کمیته امداد استان از اشتغال به هرگونه حرفه ای حتی شغلهای خانگی ناتوان بوده و نیازمند حمایت مالی خیران و نیکوکاران هستند.

دشتی درباره چگونگی کمک خیران به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی گفت: شماره حساب 0105583105002 سیبا نزد بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی خیران است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی، شماره تلفن4750284-0411 نیز آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات بیشتر به متقاضیان کمک به مددجویان کمیته امداد استان است.