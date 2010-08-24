جداسازی ری از تهران به ضرر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر ادامه داد: در دنیا سعی بر این است که مجموعه شهری توسط یک مدیریت کلان و یکپارچه اداره شود و به همین دلیل تبدیل شهرستان ری به شهر و جداسازی آن از مجموعه شهری تهران تصمیم مدیریتی صحیحی نیست.

وی با اشاره به اینکه خودش نیز در این شهرستان متولد شد افزود: شاید بسیاری از هم محلی‌های من از این تغییر وضعیت شهرستان ری خوشحال باشند اما باید بدانند که این سیستم به هیچ وجه به صلاحشان نیست.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر سالانه بیش از 220 میلیارد تومان توسط شهرداری تهران برای ری هزینه می‌شود. این در حالی است که درآمد به دست آمده از این شهرستان تنها 35 میلیارد تومان است به همین دلیل استقلال این شهرستان به ضرر مردم منطقه است.

دبیر با تاکید بر اینکه باید تصمیم نمایندگان مجلس و هیئت دولت در این زمینه تغییر کند، افزود: همانطور که گفته شده ری قبله تهران است و به همین دلیل به ضرر است که از تهران جدا شود.