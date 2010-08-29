۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

نجابت در گفتگو با مهر:

برنامه پنجم تغییرات جزئی زیادی داشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس با تغییرات جزئی زیادی روبرو شد که دولت تمامی این تغییرات را پذیرفته است.

نجابت عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با تغییرات زیادی مواجه شد که در آن برخی موضوعات حذف و برخی اضافه شده است اما در تمامی این جلسات نمایندگان دولت حضور داشتند و این تغییرات با تفاهم کامل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تغییرات اساسی نیز در لایحه برنامه پنجم وجود داشته که از جمله آن می توان به موضوع صندوق توسعه ملی اشاره کرد که مجلس در این موضوع تصمیم گرفت بررسی صندوق توسعه ملی را در وقتی دیگر انجام دهد.

نجابت گفت: در موضوع صندوق توسعه ملی دولت برای مصرف منابع صندوق مواردی را ذکر کرده بود که مجلس با آن موافق نبود و تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی  به زمان دیگر موکول شد.

وی اضافه کرد: برنامه پنجم توسعه کشور از نظر پشتوانه کارشناسی پشتوانه خوبی داشت و تنها نحوه ارائه برنامه با دوره های قبلی تفاوت داشته است.

