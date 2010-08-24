رضا داوودنژاد درباره حضور خود در مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" به خبرنگار مهر گفت: از حضور در این سریال احساس رضایت می‌کنم. تا کنون واکنشهایی که از مردم درباره این مجموعه دیده‌ام بسیار خوب بوده است. ما قبل از شروع کار با وضعیت این مجموعه آشنا بودیم و می‌دانستیم که به دلیل تاخیر در شروع تصویربرداری این سریال در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.

وی درباره جدا بودن شخصیت حامد از دیگر بازیگران این مجموعه و چگونگی هماهنگ شدن با آنها گفت: این مسئله خواست نویسنده بود. از ابتدا در فیلمنامه قرار بر دو بخش بودن فضای داستان بوده است. اما قرار است هرچه جلوتربرویم من نیز به جمع بچه های رستوران اضافه شوم.

وی ادامه داد: آقای موتمن دست من را برای ارائه کارهای بداهه خیلی باز گذاشتند. من هم با توجه به نظر کارگردان و در چهارچوب متن از بازی بداهه استفاده می‌کنم. اما کارگردان کنترل درستی بر روی این شخصیت‌ها دارند. من تلاش کردم فضایی که در خانواده با آن روبرو هستم برای تماشاگر جذاب ودیدنی باشد. می‌خواستم حوصله تماشاگر وقتی که از فضای سفره‌خانه دور می شود سر نرود.

داوونژاد درباره ریسک پذیرفتن این نقش که احتمال منفی بودن آن می‌رود خاطر نشان کرد: حامد ذاتا شخصیت بدی نیست. روند داستان او را در شرایط سختی قرار می‌دهد. در معرفی این شخصیت آمده که او می‌تواند بدشانس‌ترین آدمی باشد که روی کره زمین زندگی می‌کند. مسائل ناگهانی برای او زیاد به وجود می‌آید. ما چهارچوب کلی داستان را می‌دانیم. امیدوارم هرچه بیشتر در دل داستان فرو می‌رویم موفق‌تر عمل کنیم.

وی درباره شتابزدگی در تولید این مجموعه گفت: بعضی از نظرها متفاوت است. عده‌ای معتقد هستند داستان هرچه جلوتر می‌رود شخصیتها بیشتر قوام می یابند. مردم عادی معتقد هستند شخصیتها در روند قصه جذابتر شده‌‌اند.