به گزارش خبرگزاری مهر، امیراحسان کرباسی‌زاده و سروش دباغ در نشستی کتاب "تکامل فلسفی من" اثر برتراند راسل را نقد و بررسی خواهند کرد.

کتاب "تکامل فلسفی من" نوشته برتراند راسل و ترجمه نواب مقربی در 434 صفحه و قیمت 5300 تومان از سوی انتشارات صراط‏ منتشر شده است.

برتراند آرتور ویلیام راسل (۱۸۷۲-۱۹۷۰)، فیلسوف، منطق‌دان و ریاضی‌دان بریتانیایی قرن بیستم بود که بخش مهمی از شهرت خود را مدیون نظریاتش در زمینه فلسفه تحلیلی است. وی راسل از پایه گذاران منطق جدید و بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی به شمار می رود.

تکامل فلسفی من (My Philosophical Development) یکی از آثار مهم این فیلسوف بریتانیایی است که نخستین بار در سال ۱۹۵۹به چاپ رسید.

راسل دو گونه زندگینامه نوشته است: یکی به نام اتوبیوگرافی که بیشتر به زندگی شخصی و سیاسی-اجتماعی وی اختصاص دارد و دیگری کتاب تکامل فلسفی من که به مسائل فنی‏تر و تخصصی‏تر می‏پردازد و به نوعی زندگینامه فکری راسل به شمار می‏رود و راسل در آن مسیر طولانی و پرپیچ و خم تحولات فکری خود را با بیانی موجز مرور می‏کند.

نشست نقد و بررسی کتاب "تکامل فلسفی من" در روز پنجشنبه، چهارم شهریور 1389، از ساعت 11 تا 13 در سالن اجتماعات مؤسسه معرفت پژوهش واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی،‌ کوچه تبریز، پلاک 19 برگزار می‏شود.