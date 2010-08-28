مهمترین محوطه باستانی گرگان پاتوق معتادان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکنون افراد معتاد تنها گردشگران و بازدیدکنندکان این بنای تاریخی و قدیمی که درحال متروکه شدن و تخریب تدریجی است، هستند و کاربری این محوطه از تاریخی به محلی برای تزریق تغییر یافته است.

این قلعه تاریخی و باستانی که سندی برای بیان تاریخ، هویت، فرهنگ و سنن اهالی مردم منطقه است، درحال حاضر، اندوهگین از حضور جوانانی است که به مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی روی آورده اند.

حضور جوانان معتاد و بیکار برای مصرف مواد مخدر، مانع حضور خانواده ها و گردشگران برای بهره مندی از جاذبه های تاریخی این اثر باستانی شده است.

یک خانواده مشهدی که قصد بازدید از این بنای تاریخی را داشت، گفت: حضور افراد معتاد در حاشیه این قلعه تاریخی، موجب می شود تا افراد جرات حضور در این بنای تاریخی را نداشته باشند.

محمد جعفری، خواهان توجه ویژه مسئولان میراث فرهنگی و متولیان امر برای صیانت و مرمت این بنای تاریخی شد و اظهار داشت: حیف است این بنای باستانی، پاتوق افراد معتاد شود.

یک شهروند گرگانی نیز گفت: گوشه و کنار تپه تاریخی قلعه خندان، انواع و اقسام آلات مواد مخدر مشاهده می شود و این تپه تاریخی به تفرجگاه معتادان مبدل شده است.

ایوب قاسمی بیان داشت: در همه جای دنیا، بر روی آثار فرهنگی و تاریخی سرمایه گذاری می شود تا از این طریق کسب درآمد شود و گردشگر جذب شود ولی متاسفانه تپه تاریخی قلعه خندان به منطقه جرم خیز تبدیل شده است.

و گرچه قرار بود تپه قلعه خندان به پارک موزه مبدل شود، ولی اجرای این طرح نیز با کندی صورت می گیرد.

قلعه خندان پارک موزه می شود

تپه تاریخی قلعه خندان بزودی با اجرای عملیات عمرانی شهرداری گرگان به پارک موزه تبدیل می شود.

در عین حال و به رغم شرایط نامناسب کنونی در این اثر، محسن احمدی معاون عمرانی شهرداری گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات در دست اجرا در این منطقه خبر داد و گفت: تپه تاریخی قلعه خندان با اقدامات عمرانی شهرداری احیا و به پارک موزه تبدیل می شود.

وی مساحت کل این پارک موزه را حدود 3.5 هکتار عنوان کرد و افزود: در این مکان فضاهایی چون مکان بازی، فضای سبز، آلاچیق، چایخانه سنتی، تلسکوپ، یادمان مشاهیر گرگان، غرفه های نمایشگاهی (صنایع دستی) و سکوهایی جهت بازدید از اشیاء و دیوارهای تاریخی موجود قلعه است.

احمدی اضافه کرد: برای دسترسی به سکوها و تراس ها جهت بازدید از اشیاء و دیوارهای تاریخی سه مسیر پیاده رو در قسمتهای شمالی، شرقی و جنوبی احداث می شود.

معاون عمرانی شهرداری گرگان ادامه داد: در قسمت ورودی این پارک موزه نیز (در شرق تپه) پارکینگ خودرو با ظرفیت 100خودرو نیز احداث می شود و احداث فضای سبز با آبنما و سرویس بهداشتی نیز از دیگر عملیات عمرانی است که در این محدوده برای استفاده شهروندان ایجاد می شود.

تپه قلعه خندان یک اثر ملی به شماره ثبت 1701 از قدیمی ترین تفرجگاههای مردم گرگان است که متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی و رسیدگی، در گذر زمان به منطقه ای متروکه تبدیل شده و به طبع آن بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی را موجب شده است.



تپه و قلعه خندان یکی از مهمترین محوطه های باستانی است که در محدوده شهر گرگان (استرآباد قدیم) قرار دارد و نخستین بار دمرگان در سال 1269 خورشیدی از آن بازدید و نقشه آن را تهیه کرد.



در نقشه دمرگان این قلعه به صورت مستطیلی با دو مثلث متساوی الساقین در دو طرف آن نشان داده شده که 12 برجک دیده بانی دورتادور آن را احاطه کرده است.

قلعه خندان در سال 1364 خورشیدی تعیین حریم و دارای ضوابط حفاظتی مصوب و لازم الاجرا شد و طی سالهای 1379 و 1386 خورشیدی بخش ضلع شمالی و غربی محوطه به منظور جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای شهری دیوراکشی شده است.



همچنین به منظور مطالعات پژوهشی هدفمند در سال 1386 نقشه برداری توپوگرافی محدوده اثر و مطالعات ژئوفیزیکی عرصه تپه انجام شده که بیانگر به هم ریختگی ساختارهای معماری قلعه در دوره های معاصر است.

علاوه بر این یکی از بناهای با ارزش دوره صفویه به نام قدمگاه خواجه خضر در دامنه ضلع شرقی این قلعه قرار دارد و در گذشته نیز قبرستان بزرگی در کنار آن قرار داشته است. قلعه خندان گرگان متعلق دوره ساسانی - اسلامی است و به شماره 1701 در فهرست آثار ملی قرار دارد و امید می رود مشکل حضور معتادان در این محل هرچه زودتر با ورود مسئولان و برنامه ریزی دقیق حل شود و این منطقه تاریخی هویت گذشته خود را دوباره بازیابد.