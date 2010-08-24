پلیس لرستان رتبه او در کشفیات سلاح و مهمات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سردار حسین رحیمی ظهر سه شنبه در آیین تودیع فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد اظهار داشت: ایجاد فضای دینی و اخلاق محور بودن در بعد درون سازمانی، از اساسی ترین کار نیروی انتظامی است.

وی تصریح کرد: مسئله ای که به دستور فرماندهی معظم کل قوا در بعد درون سازمانی در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته و ما به طور جدی مکلف به اجرای آن هستیم بحث اخلاق محور بودن برای پرسنل و ایجاد فضای دینی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: اگر سازمانی نتواند خود را به شکل یک سازمان دینی درآورد شکست خواهد خورد بنابر این بحث اعتقادی - اخلاقی از مهمترین موضوعات است.

سردار رحیمی توجه به اصول سرعت، دقت و صحت در انجام ماموریت ها را به عنوان یکی از راهبردهای اصولی و مبنایی نیروی انتظامی در طول یکساله خدمت در استان لرستان برشمرد.

وی رتبه اول تقدیر مردمی از عملکرد پلیس، رتبه اول تا سوم از لحاظ کاهش شکایات مردمی و کاهش 33 درصدی جرائم و تخلفات کارکنان در سال 88 با رتبه اول کشوری را ، بیانگر حرکت و تلاش مطلوب مجموعه انتظامی استان دانست.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد : در بین شهرستان های دهگانه استان که بیشترین تقدیر و تشکر را داشته و بیشترین مقبولیت رضایت مندی را کسب کرده فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد بوده است.

سردار رحیمی یکی از دغدغه های مردم شهرستان بروجرد را حضور به موقع پلیس 110 در محل جرم دانست و گفت: با تلاش های انجام شده نگرانی مردم در این زمینه به شدت کاهش داشته است.

وی خاطر نشان کرد : مطابق بررسیهای انجام شده در چهار ماهه اول امسال، کشف جرم نسبت به مدت مشابه بیش از 180 درصد افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان افزایش کشف 70 درصدی مواد مخدر نسبت به مدت مشابه، کسب رتبه اول کشوری پلیس اطلاعات در زمینه کشف سلاح و مهمات، کاهش 33 درصدی تصادفات درون شهری راهنمائی و رانندگی و همچنین رتبه هشتم کشوری پلیس آگاهی را از اقدامات مهم در این مدت برشمرد.

سردار رحیمی موفقیت در برقراری ارتباط تنگاتنگ با مردم و رویکرد مردم محوری را از دیگر عملکرد مجموعه دانست و گفت: در این خصوص نگاه مردم به پلیس را به طور جدی تغییر داده ایم.