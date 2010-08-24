همکاری معاونت سینمایی و مدیران راه آهن به نفع سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور سینمایی با مدیران عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت رجا که در حاشیه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، مقرر شد با تشکیل جلسات مشترک و اتخاذ راهکارهای تازه ، مناسبات و ارتباطات سینما و راه آهن عمق و گسترش بیشتری یابد.

در ابتدای این نشست دکتر سید محمد حسینی با تأکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و سینمایی آماده همکاری با راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای انجام سفرهای مفرح و معنوی برای میلیونها مسافر خطوط ریلی کشور می باشد، خواستار تعامل آن شرکت با مدیریت سینمای کشور برای رعایت پاره ای از ملاحظات از جمله انتخاب و نمایش فیلم های مناسب سینمایی شد.

در ادامه معاون امور سینمایی ضمن اشاره به رعایت حقوق مالکانه تهیه کنندگان سینمای ایران، ضرورت پاسداشت حقوق صاحبان فیلمهای سینمایی را در خطوط هوایی،ریلی و جاده‌ای کشور یادآور شد و اظهار اطمینان کرد با مسائی لازم و تقسیم هزینه‌های مترتب بین مسافران، راه آهن و معاونت امور سینمایی نگرانی و گلایه های دیرین اهالی سینما برطرف گردد.

ایشان با اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان ،تهیه کنندگان ، دولت و راه آهن مبنی بر تحصیل توافق جمعی برای خرید عادلانه امتیاز پخش آثار سینمایی در خطوط مسافری کشور، پیشنهاد سرمایه گذاری برای فیلم در ویژه برنامه های تصویری برای سفر با قطار را مطرح ساخت و تجربه تولید و نمایش مجله های متنوع ، آموزنده و شاد و مفرح را برای مسافران ، خاطره انگیز خواند.

در پایان مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تصریح بر ظرفیت های خوب ناوگان ریلی کشور برای شکوفایی اقتصادی کشور و شرح و بیان اقدامات گسترده فرهنگ آن شرکت برای رفاه حال مسافران ، ضمن استقبال از پیشنهادات معاونت امور سینمایی برای برپایی جلسات کارشناسی مشترک، عنوان داشت برای حمایت از سینمای ملی و معرفی شایسته مجموعه خدمات راه آهن ، تعرفه خدمات آن شرکت به گروه های فیلمسازی اعم از سینمایی و تلویزیونی درسال های گذشته افزایش نداشته است و پس از این به پاس همکاری های طرفین نرخ خدمات بیشتر نخواهد شد.