به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک مجریان این طرح طی سخنانی گفت: ایجاد گروه‌های داوطلب مدیریت بحران در سطح محلات شهر قم را قطعه‌ای از یک پلان بزرگ طراحی شده جهت آمادگی مردمی عنوان کرد که باید در کنار سایر اقدامات و برنامه‌ها اجرا شود.



وی ادامه داد: داوطلبان محلات در هنگام وقوع حوادث مکمل نیروهای امدادگر رسمی از سازمان‌ها و نهادهای مسئول هستند و در ساعت اولیه حادثه می‌توانند نقش حیاتی در امداد‌رسانی به خانواده و همسایگان و هم محله‌ای‌های خویش داشته باشند.



عسگری افزود: این طرح در مرحله نخست در پنج محله شهر قم به عنوان پیشاهنگ اجرا می‌شود و پس از کسب تجربه میدانی و بررسی نتایج، طرح در سطح تمام محلات شهر به تدریج به اجرا در می‌آید و طی آن در هر محله گروه‌های داوطلب با گذراندن دوره‌های آموزشی، نحوه رویارویی با حادثه و امدادگری در شرایط بحرانی را فرا می‌گیرند و تجهیزات لازم برای آنان در مکان‌های مشخص و در کانکس‌های از پیش طراحی شده پیش بینی می‌شود.



مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی قم ادامه داد: این تجربه همچنین می‌تواند با همکاری استانداری در سایر شهرها و مناطق استان نیز پیاده شود تا گروه‌های داوطلب در سراسر استان از آموزش و امکان سازماندهی و برخورداری از تجهیزات امداد و نجات در سطح محیط زندگی خویش برخوردار شوند.



وی در ادامه گفت: با ایجاد گروهای کوچک داوطلب آموزش دیده و برخوردار از تجهیزات در سطح محلات شهر می‌توان به مردم امیدواری داد که آنان در هنگام حادثه قربانی نیستند و خود می‌توانند یاری رسان محله‌شان باشند و با آموزش‌های فراگرفته و تجهیزات استقرار یافته در محل زندگی‌شان به سرعت وارد عمل می‌شوند.



نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران اهمیت بالایی دارد



مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بیش از یک دهه است که سازمان ملل متحد با رویکرد ویژه‌ای در حوزه کاهش خطرپذیری در برابر حوادث و سوانح طبیعی و افزایش توانمندسازی جوامع در برابر پدیده‌های طبیعی فعال است، گفت: پس از سال‌ها فعالیت جهانی در این حوزه، در نشست جهانی کوبه در ژانویه سال 2005 ماحصل دستاوردها در این نکته خلاصه و ارائه شد که موفقیت بشر در استقرار مدیریت خطرپذیری در گرو جلب مشارکت شهروندان و قراردادن شهروندان در صف اول راه‌های پیشگیری، آمادگی و مقابله است.



عسگری ادامه داد: بنابراین نقش مردم نباید تنها به این نکته خلاصه شود که در هنگام وقوع زلزله یا هر حادثه دیگری چه کاری باید انجام دهند، بلکه مهم آن است که چگونه می‌توان با جلب مشارکت‌های مردمی سطح خطرپذیری جامعه را در برابر حوادث و سوانح پیش از رویداد حوادث کاهش داد.



تأمین مسکن مقاوم از راه دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود



وی افزود: با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور، آمادگی در برابر زلزله باید در اولویت زندگی تمام مردم و البته مسئولان و در همه سطوح قرار گیرد و تا زمانی که به این مرحله نرسیم، موفقیتی حاصل نخواهد شد.



عسگری ادامه داد: واقعیت آن است که هر ایرانی حداقل یک بار در طول زندگی خویش با یک زلزله بزرگ مواجه خواهد شد و از این رو زلزله باید دغدغه عمومی و همیشگی باشد. ایمن و مقاوم بودن مسکن باید در کانون توجه مردم قرار گیرد و به امری نهادینه تبدیل شود.



وی در پایان با بیان این که تأمین مسکن مقاوم از راه دستور و بخشنامه محقق نخواهد شد، تصریح کرد: مردم خود باید دغدغه تأمین مسکن مقاوم را داشته باشند و البته باید توجه داشت که تأمین مسکن مقاوم تمام هدف نیست و برخورداری از فرهنگ ایمنی مراتب دیگر هم دارد.

