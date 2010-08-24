330 هزار تن گندم در استان زنجان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه هدفمند کردن یارانه ها افزود: خالقی بیش از 90 درصد گندم با رقمی بالغ بر 870 میلیارد ریال از گندم کاران استان خریداری شده است.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد از بهای گندم نیز به کشاورزان پرداخت شده است.

خالقی افزود: این میزان خرید با افزایش 200 درصدی مراکز خرید نسبت به سال گذشته در 27 مرکز خرید انجام گرفته و در مقاطعی از زمان سرعت تخلیه در این مراکز تا 250 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.



وی با اشاره به اینکه کشور در سال 89 با وجود ذخایر پنج میلیون تنی گندم وارد فصل جدید خرید تضمینی گندم از کشاورزان شده بود، افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران توانست با برنامه ریزی مناسب و تلاش فراوان خرید و ذخیره بیش از 10 میلیون تن گندم امسال را تا به امروز به انجام رسانده و شعار "سال همت مضاعف و کار مضاعف" را به عینه محقق کنند.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: با بیان اینکه در حال حاضر 18 مرکز خرید گندم در استان وجود دارد که در راستای نظارت بیشتر پنج نیروی مهندسی متخصص در این کار نظارت دارند که بطور نامحسوس ناظر بر این مراکز هستند.



خالقی افزود: مطالبات کشاورزان به میزان 163 هزار تن پرداخت شده است و از 573 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان 302 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.



وی همچنین خرید گندم را تا سوم تیرماه 163 هزار تن اعلام کرد و گفت: 573 میلیارد ریال هزینه خرید گندم بوده است.



خالقی همچنین به ذخیره 300 هزار تن گندم در سیلوهای استان اشاره کرد و گفت: هیچگونه مشکلی برای ذخیره سازی گندم در استان نداریم.



همچنین معاون برنامه ریزی استاندار با اشاره به ضرورت هدفمندسازی یارانه های آرد و نان و حاملهای انرژی اظهار داشت: در بحث هدفمندسازی رویکرد دولت در هدفمندسازی یارانه نان امری قطعی و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: به طور قطع در بحث هدفمندسازی یارانه ها، مکانیزم حذف تدریجی یارانه اعطایی در یک دوره زمانی، کمترین فشار و آثار تورم را در جامعه خواهد داشت.