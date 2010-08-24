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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

آلبا در چهارمین قسمت "بچه جاسوسها" بازی می‌کند

جسیکا آلبا بازیگر آمریکایی برای بازی در چهارمین قسمت فیلم " چه جاسوسها" با رابرت رودریگز کارگردان فیلم به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از امپایر آنلاین نام این قسمت "بچه جاسوسها: تمام دوران جهان " است . پس از بازی در دو فیلم " شهر گناه" و "ساطور" این سومین همکاری البا با رودریگز به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد رودریگز با ساخت قسمت چهارم می‌خواهد به نوعی داستان "بچه جاسوسها" را به پایان برساند. ضمن آنکه احتمالا آنتونیو باندراس نیز در این قسمت نقش کوتاهی بر عهده خواهد داشت.

در این قسمت آلبا نقش جاسوسی را ایفا می‌کند که می‌خواهد بازنشسته شود تا تشکیل خانواده دهد. رودریگز که این روزها فیلم "ساطور" را در برنامه اکران دارد از ماه آینده مراحل پیش‌تولید فیلم "بچه جاسوسهای 4" را آغاز می‌کند.
 

کد مطلب 1139720

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