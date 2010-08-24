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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

در هفنه دولت؛

90 پروژه کشاورزی در استان کرمانشاه افتتاح می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از افتتاح 90 پروژه بخش کشاورزی به مناسبت هفته دولت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه  رمضان رویین تن بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع این پروژه ها 41 پروژه مربوط به زیربخش آب و خاک، 31 پروژه امور دام، یک پروژه باغبانی، یک پروژه صنایع تبدیلی، یک پروژه شیلات و 15 پروژه عمرانی است.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه ها را 380 میلیارد ریال است، گفت: از مجموع این پروژه ها 75 پروژه تسهیلاتی و 15 پروژه عمرانی است که میزان اشتغالزایی تمامی این پروژه ها 361 نفر است.

روئین تن در ادامه به فعالیت های این سازمان در پنج سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه موفق به اجرای بیش از چهار هزار و 200 پروژه با اعتبار هزار و 840 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 19 هزار نفر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین پروژه های به بهره برداری رسیده این سازمان از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده در پنج سال گذشته شامل 11 هزار و 763 واحد تولیدی با دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار و اشتغالزایی 19 هزار نفر بود.

کد مطلب 1139726

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