90 پروژه کشاورزی در استان کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه رمضان رویین تن بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع این پروژه ها 41 پروژه مربوط به زیربخش آب و خاک، 31 پروژه امور دام، یک پروژه باغبانی، یک پروژه صنایع تبدیلی، یک پروژه شیلات و 15 پروژه عمرانی است.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه ها را 380 میلیارد ریال است، گفت: از مجموع این پروژه ها 75 پروژه تسهیلاتی و 15 پروژه عمرانی است که میزان اشتغالزایی تمامی این پروژه ها 361 نفر است.

روئین تن در ادامه به فعالیت های این سازمان در پنج سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه موفق به اجرای بیش از چهار هزار و 200 پروژه با اعتبار هزار و 840 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 19 هزار نفر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین پروژه های به بهره برداری رسیده این سازمان از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده در پنج سال گذشته شامل 11 هزار و 763 واحد تولیدی با دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار و اشتغالزایی 19 هزار نفر بود.