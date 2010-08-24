پنج هزار مشترک روستایی مازندران کنتور آب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی یزدانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران انشعابات غیرمجاز در روستاها را سه درصد اعلام کرد و افزود: پنج هزار مشترک روستایی استان فاقد کنتور هستند.

وی خاطرنشان کرد: 35 هزار کنتور خراب در استان موجود است که با توجه به میزان اعتبارات دولتی، تعویض کنتور به صورت رایگان انجام می گیرد.

به گفته وی، در سال 88 اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان برای تعویض 10 هزار کنتور در نظر گرفته شده است.

این مسئول مصرف بی رویه و نادرست در روستاها را آبیاری در باغات، مصارف کشاورزی، استخرها و شستشوی بیش از حد حیاط مطرح کرد و گفت: استفاده از امتیاز خانگی برای مجتمعهای تفریحی دولتی و خصوصی خلاف شرع و عرف است.

وی افزود: بیش از سه درصد از مشترکین صنعتی، تجاری در روستاها با کنتور خانگی از آب آشامیدنی برای مصارف غیرخانگی استفاده می کنند.

یزدانی از مشترکین پرداخت بموقع قبوض آب بها و مصرف بهینه آب با رعایت الگوی مصرف را خواستار شد تا در کاهش هزینه های آبرسانی و تامین منابع آب سالم برای روستاییان، شرکت آبفار را یاری رسانند.

وی افزود: با اضافه شدن بیش از 10 هزار مشترک روستایی تعداد مشترکین روستایی در استان مازندران به 275 هزار مشترک رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای خدمات رسانی به روستاییان در طی سالهای گذشته با اجرای 450 پروژه آبرسانی تعداد روستاهای بهره مند از اب آشامیدنی سالم و بهداشتی به هزار و 374 روستا رسیده است.

مدیر امور مشترکین آبفار مازندران افزود: 275 هزار مشترک روستایی از آب آشامیدنی بهره مند هستند که 87 درصد از مشترکین را خانگی و 13 در صد غیرخانگی صنعتی، تجاری، عمومی، دولتی و اقامتگاه های فصلی (خانه باغ ویلا) را شامل می شود.

یزدانی بیشترین مشترک را در روستاهای شهرستان ساری اعلام کرد و گفت: شهرستان ساری با 216 روستا با 44 هزار مشترک در استان بیشترین مشترک را داراست و شهرستان سوادکوه با 44 روستا و شش هزار مشترک کمترین مشترک را داراست.

18 هزار مشترک روستایی، ویلاداران هستند

وی افزود: در استان مازندران در بحث خوش نشین ها و سکونتگاههای فصلی، تعداد 18 هزار و 800 مشترک شناسایی شدند که بیشترین آنها در شهرستان رامسر (یعنی 54 درصد از مشترکین این شهر) هستند.

یزدانی در ادامه توضیح داد: اقامتگاه های فصلی طی سالهای گذشته جزء مشترکین کم مصرف محسوب شده و از پرداخت آب بها طبق تعرفه مصوب رایگان، معاف می شدند اما در حال حاضر از مرداد سال گذشته برای این گونه مشترکان قیمت آب بها بر اساس قیمت تمام شده مصوبه وزیران محاسبه می شود.

وی از دهیاران و شوراهای روستایی و مردم خواست در شناسایی ویلاها و اقامتگاه های فصلی با این شرکت همکاری لازم را بعمل آورند تا در حق دیگران تعارضی صورت نگیرد.

32 در صد مشترکین روستایی دو برابر الگوی مصرف آب می خورند

یزدانی رعایت الگوی مصرف مشترکین در سطح روستاهای مازندران را 50 درصد اعلام کرد و توضیح داد: طی دوماهه اخیر مشترکین روستایی استان مازندران 34 درصد از پرداخت معاف بودند 16 درصد تا الگوی مصرف، 32 درصد تا دو برابر الگوی مصرف، آب مصرف کردند.

وی افزود: 18 درصد از مشترکین بیش از دو برابر الگوی مصرف نمودند به عبارتی مشترکین بسیار پرمصرف هستند که بطور متوسط ماهانه 45 هزار لیتر آب مصرف می کنند.

یزدانی متذکر شد: اگر مشترکین پرمصرف نسبت به کاهش مصرف حداقل تا دو برابر الگوی مصرف هم آب مصرف کنند بدون اینکه هزینه اضافه ای را داشته باشد می توان به 40 هزار مشترک آبرسانی کرد.

مدیر امور مشترکین روستاهای کم مصرف در استان را نوشهر و چالوس با 98 روستا و 31 هزار مشترک و آمل و نور با 268 روستا و 38 هزار مشترک را جزء پرمصرف اعلام کرد.

یزدانی پرمصرف ترین مشترک را در شهرستان آمل اعلام کرد و گفت: مشترکین پرمصرف که 95 درصد ازآن خانگی هستند اغلب آب را برای مصرف آبیاری باغات و صیفی جات و سبزیجات به کار می برند.