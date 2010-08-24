مجموعه "از پرنده دانا بپرس" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه که برای کودکان نوشته شده از شش کتاب با عنوانهای "درباره سیاره زمین"، "درباره جانوران بیمهره"، "درباره جانوران"، "درباره آب و هوا"، "درباره خزندگان" و "درباره دایناسورها" تشکیل شده است.
در مجموعه "از پرنده دانا بپرس" حیوانات مختلف از پرنده دانا درباره شگفتیها و عجایب هستی خود میپرسند و او به آنها جوابهایی قانع کننده میدهد؛ این پرسش و پاسخ به زبانی ساده و داستانی و مناسب کودکان نوشته شده و تصویرهای کیت شپارد نیز بر جذابیت آنها افزوده است.
در کتاب "درباره جانوران" در نامه یک کروکودیل به پرنده دانا میخوانیم: پرنده دانای عزیز! من یک کروکودیل ساکن رودخانه نیل و یک مادر وظیفهشناس هستم. تخمهایم برای من ارزش زیادی دارند. از آنها نگهداری میکنم، کمک میکنم نوزادانم از تخم بیرون بیایند و سپس آنها را از خطر دور نگه میدارم. خزندگان دیگری را میشناسم که بچههایش را رها میکنند. من نگران این بیچارهها هستم اما کاری از دستم بر نمیآید. آیا باید به پلیس زنگ بزنم؟ (نگران و پریشان، کنار نیل خروشان)
هرکدام از کتابهای مجموعه "از پرنده دانا بپرس" با شمارگان 3000 نسخه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
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