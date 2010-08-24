جزئیات فرآیند انتخاب روسای دانشگاهها/ 18 تغییر مدیریتی از مجموع 130 مدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله فرهنگی در دیدار سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اعضای هیئت علمی این دانشگاه با تجلیل از خدمات علمی دکتر یوسف ثبوتی به ویژگیهای علمی، اخلاقی و مدیریت دکتر خدابخش اشاره کرد و با بیان روند انتخاب روسای دانشگاهها گفت: فرآیند انتخاب مدیران برای اداره دانشگاههای کشور دقیق، کارشناسی و منطقی است.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته 1400 نفر ساعت کار کارشناسی توسط کمیته ای 7 نفره متشکل از نخبگان دانشگاه و با بهره گیری از نظرات اساتید صاحبنظر صورت پذیرفته است و تغییرات صورت گرفته جزئی هستند و از میان 130 دانشگاه و پژوهشگاه تنها 15 دانشگاه و 3 پژوهشگاه دچار تغییرات مدیریتی شده اند.

مشاور ارشد وزیر علوم به مولفه های مورد نظر کمیته مذکور اشاره کرد و گفت: ارزیابی دقیق مدیران دانشگاهها، درصد انطباق آنان با برنامه ها و اهداف وزارت علوم و سیاستهای جامع علمی کشور و بهره مندی از نیروهای ارزشی، متعهد و متخصص از مولفه های مورد نظر این کمیته بوده که در جهت ایجاد حرکت و توسعه دانشگاهها صورت پذیرفته است.

دکتر فرهنگی افزود: تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برحفظ حرمت و کرامت مدیران سابق است که مدیریت سابق این دانشگاه را نیز شامل می شود.

وی گفت: در تغییرات صورت گرفته در مدیریت دانشگاهها اغلب سعی شده است از اعضای هیئت علمی همان دانشگاه برای مدیریت جدید استفاده شود.

همچنین در این دیدار دکتر رسول خدابخش طی سخنانی به شخصیت برجسته و ممتاز علمی دکتر یوسف ثبوتی اشاره و خود را شاگرد وی دانست و ضمن برشمردن اهداف و برنامه های خود برای ارتقای هرچه بیشتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: با افتخار تمام از تجارب ارزنده دکتر ثبوتی در اجرای بهتر این برنامه ها استفاده خواهیم کرد.

وی ایجاد روابط پدرانه با دانشجویان و همفکری و مشورت مداوم با اساتید را از جمله برنامه های خود اعلام کرد و افزود: رئیس دانشگاه نقش هماهنگ کننده بین بخشهای مختلف دانشگاه را برعهده دارد و همه اعضای خانواده دانشگاه باید برای پیشبرد اهداف دانشگاه فعالیت کنند.

سرپرست جدید دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به مطالبات بحق جامعه از دانشگاهها اشاره و اضافه کرد: جامعه از دانشگاهیان انتظار دارد تا برای برون رفت از مشکلات راه حلهای علمی و عملی ارائه کند و اساساً نقش دانشگاه خدمت رسانی به وطن و پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش مهر، دکترخدابخش عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده و دارای دکترای فیزیک و تکنولوژی نیروگاه هسته ای است و پیش از این مسئولیت معاونت های دانشجویی، آموزشی و اداری مالی دانشگاه ارومیه را عهده دار بوده است.