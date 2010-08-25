تصمیمات شورای حمل و نقل و ترافیک تهران یکسویه بوده است

علی زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با وجود مسائل پیش آمده برای ایستگاه های اتوبوس، اتوبوسرانی اسلامشهر با تمام قوا به وظیفه خود عمل خواهد کرد.



وی افزود: بر اثر بی برنامگی شهرداری تهران، مشکلاتی هم در ایستگاه های سه راه آذری و میدان آزادی ایجاد شده است که باز هم روند سرویس دهی به شهروندان اسلامشهری را دچارچالش کرده است.

این مسئول با اشاره به مشکلات بوجود آمده ازسوی شهرداری تهران برای ایستگاه های اتوبوس اسلامشهر بر انجام وظیفه مهم جابجایی مسافران توسط این سازمان تاکید کرد و گفت: با همه مسایلی که برای ایستگاه های اتوبوس درمترو، سه راه آذری و میدان آزادی پیش آمده است، ناوگان اتوبوسرانی از وظیفه اصلی خود که خدمت به شهروندان است فروگذارنخواهد کرد.

وی با انتقاد از تصمیمات یکسویه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، بیان داشت: تصمیم برای جابجایی ایستگاه های اتوبوس اسلامشهر یعنی تصمیم برای دهها هزار مسافر و منطقی نیست که این کار به صورت یک طرفه و بدون بررسی ابعاد مختلف موضوع صورت گیرد.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در این خصوص از انجام برنامه ریزی های قبلی توسط این سازمان برای جابجایی ایستگاه ها خبرداد و گفت: از مدتی پیش و با درخواست شهروندان و به منظور رفاه حال آنها برنامه ریزی هایی برای ایجاد یک ایستگاه جدید در مترو شاهد بودیم که مقدمات آن تاحدودی هم فراهم شده بود.



وی در تشریح دلایل خود برای ایجاد این ایستگاه گفت: بسیاری از شهروندان از اینکه مجبوربودند همواره تا آخر مسیر مترو به صورت ایستاده سفرکنند گلایه داشتند و از آنجایی که ایستگاه شاهد دراوایل خط یک مترو تهران قرار دارد، مناسب ترین ایستگاه برای فراهم کردن شرایط یک سفر درون شهری خوب برای شهروندان بود، همین امر یکی از دلایل مهم ما برای ایجاد یک ایستگاه جدید اتوبوس در ایستگاه شاهد بود.



زارعی نژاد درخصوص تعداد اتوبوس های تدارک دیده شده برای ایستگاه جدید نیزگفت: اتوبوسرانی اسلامشهر برای راه اندازی این خط جدید 20 اتوبوس درنظر گرفته بود که براساس برنامه ها ظرفیت افزایش نیز درآن پیش بینی شده بود اما تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی شورای حمل و نقل و ترافیک شهرتهران برنامه های ما را تحت تاثیر قرار داد.

جابجایی ایستگاهها باید تدریجی صورت گیرد



وی افزود: به شهرداری تهران تاکید شد تا از اقدام شتابزده پرهیز کرده وفرصت لازم را بدهد تا جابجایی ایستگاه به صورت تدریجی انجام شود تاهم اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد وهم اینکه کار با برنامه ریزی انجام بشود.

زارعی نژاد همچنین بروز برخی مشکلات برای اتوبوسها درایستگاه علی آباد را یکی دیگر از دلایل پیش قدم شدن برای جابجایی ایستگاه دانست و گفت: اتوبوس های ما هر روز با مشکل جدیدی در ایستگاه علی آباد مواجه می شدند که بر کیفیت ارائه سرویس ما نیز تاثیر منفی می گذاشت.



این مدیر حمل و نقل عمومی در ادامه به بیان برخی از پیگیری های انجام شده توسط سازمان متبوعش اشاره داشت و گفت: برای راه اندازی ایستگاه شاهد، ابتدا مکاتباتی با شرکت بهره برداری قطارشهری تهران انجام شد تا درصورت امکان فاصله زمانی قطارها را به حداقل برساند که آنها اعلام کردند که تا پایان سال جاری امکان این کار وجود نداد بنا براین ما هم قصد نداشتیم به سرعت این جابجایی در ایستگاه اتوبوس های اسلامشهر صورت بگیرد.

زارعی نژاد ادامه داد: پیش از انتقال ایستگاه باید امکانات و تدارکات لازم فراهم می شد که متاسفانه تصمیم شورای حمل ونقل عمومی تهران مانع از انجام کار بر اساس برنامه ریزی ها شد که در نهایت نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال داشت.



وی افزود: اتوبوس های اسلامشهر در فاصله زمانی بیش از چهار تا هفت دقیقه این شهر را به مقصد ایستگاه مترو ترک می کنند و کاهش نیافتن فاصله زمانی بین حرکت دو قطار در مترو موجب بروز اختلال در برنامه حرکت اتوبوسها شده و معطلی شهروندان در ایستگاه مترو را نیز در پی دارد.

مسئولان هرچه سریعتر وضعییت زمان بندی حرکت قطارها را تغییر دهند

این مسئول ابراز امیدواری کرد: مسئولان ذیربط در شهرداری تهران هرچه سریعتر به فکر تغییر وضعیت در برنامه زمان بندی حرکت قطارها باشند.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اسلامشهر از پیگیری های گسترده توسط این سازمان برای رفع این مشکل خبرداد و گفت: نمایندگان مجلس و شهردار تهران را هم درجریان این امر قرار دادیم تا هرچه زودتر مشکلات موجود رفع شده و شهروندان هم از خدمات مطلوب بهره مند شوند.



وی همچنین از بروز برخی مشکلات در دو ایستگاه دیگر شهر تهران خبرداد و گفت: مدتی است که متاسفانه بر اثر بی برنامگی شهرداری تهران، مشکلاتی هم در ایستگاه های سه راه آذری و میدان آزادی ایجاد شده است که باز هم روند سرویس دهی به شهروندان اسلامشهری را دچارچالش کرده است.



وی توقیف اتوبوس ها ومدارک رانندگان، بازداشت پلاک اتوبوس ها و جابجایی ایستگاه را از جمله این مشکلات دانست و گفت: این مشکل مختص اسلامشهر نیست و سایر شهرهایی هم که مثل شهریار و شهرقدس در این دو محل ایستگاه اتوبوس دارند را نیز با چالش هایی روبرو کرده است.



زارعی نژاد از انعکاس انتقاد ها به مدیران ارشد شهر تهران خبر داد و بیان کرد: در جلسه ای که با حضور مسئولان اسلامشهر با معاون قالیباف داشتیم به آنها گفتیم که شما در حالی برای اسلامشهر و 35 هزار مسافر آن تصمیم گیری می کنید که هیچیک از مدیران اسلامشهری درجلسات شما حضور ندارند و طبیعتا فرصتی هم برای دفاع از حقوق شهروندان اسلامشهری داده نمی شود.