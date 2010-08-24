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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

1200 طرح در گلستان کلنگ زنی و افتتاح شد

1200 طرح در گلستان کلنگ زنی و افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با نخستین روز گرامیداشت هفته دولت، هزار و 221 طرح عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا در مناطق مختلف گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برای اجرای این طرح ها هزار و 290 میلیارد ریال از منابع استانی و ملی هزینه شده است.

از مجموع این طرحها، 580 طرح بصورت متمرکز در گرگان کلنگ زنی و افتتاح شد که برای اجرای این طرح ها هزار و 100 میلیارد ریال هزینه صرف شده است.
 
همچنین 28 طرح با 50 میلیارد ریال در مراوه تپه، 245 طرح با 10 میلیارد ریال در شهرستان کلاله و 148 طرح با 40 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان رامیان افتتاح و کلنگ زنی شد.
 
برگزاری همایش دولت، همت مضاعت و کار مضاعف، برپایی نمایشگاه آثار هنری، نقاشی، برگزاری مسابقات علمی از دیگر برنامه های نخستین روز هفته دولت در گلستان بوده است.
 
علاوه بر این، برگزاری مسابقات بیماران خاص، والیبال نشسته جانبازان، شطرنج، بسکتبال نونهالان، بسکتبال بزرگسالان، معرفی کتاب، مسابقا جدول، پخش فیلم نیز از دیگر برنامه ها بوده است.
 
در هفته دولت دو هزار و 650 طرح عمرانی، زیربنایی، اشتغالزا و اقتصادی در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این تعداد، 80 طرح کلنگ زنی و دو هزار 570 با اعتبار 422 میلیارد تومان درهفته دولت افتتاح خواهد شد.
کد مطلب 1139757

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