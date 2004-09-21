جوانان انتظارات را برآورده كردند

محمود مشحون رييس فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: تيم ملي جوانان تيمي هماهنگ، منسجم وهمدل است كه درهرشرايطي با جان ودل تمرينات را دراردوهاي مختلف پي گرفت، هرگزشكايتي ازهيچ موردي نداشت و همواره با انگيزه فراوان وبه اميد موفقيت درمسابقات جوانان آسيا تمرين كرد.

رييس فدراسيون بسكتبال افزود: مگرازاين تيم چه بايد خواست به بازيكنان تيم ملي جوانان درمسابقات جوانان آسيايي تااين مرحله بي نظيربوده اند وهمه حريفان را به تحسين وا داشته اند. گذشتن ازسد كره جنوبي وژاپن آن هم با اين اختلاف امتياز تاكنون بي سابقه بوده است وبقيه حريفان هم كه ازگزند تيم ايران مصون نمانده اند. بنابراين تيم ايران نماينده اي شايسته براي كشورمان بوده است و رضايت جامعه بسكتبال را جلب كرده است كه نتيجه تلاش همگاني بازيكنان بوده است.

رييس فدراسيون بسكتبال ضمن قدرداني ازتلاش كليه بازيكنان وكادرفني وسرپرستي تيم ملي جوانان گفت: همه بازيكنان بسياربا انگيزه وپرتلاش وبدون واهمه ازحريفان درتمامي بازيها به ميدان رفته اند وباعث شكست حريف شده اند ودراين ميان تلاش جابر روزبهاني قابل تحسين است، زيرا كه اوبه قولش عمل كرد وعمل نسنجيده اي را كه درآخرين اردوي جوانان مرتكب شده بود، با بازيهاي بسيارخوب ودرخشان مقابل حريفان درهند جبران كرد.

محمد مشحون درپايان ابرازاميدواري كرد: بازيكنان اميد كشورمان نيزخواهند توانست نتايج درخشاني درمسابقات اميدهاي آسيا به ميزباني ايران كسب كنند.