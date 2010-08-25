آغاز ترمیم آسفالت و پیاده رو طویل ترین خیابان کرج

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سال جاری با اختصاص اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال طرح جهادی بهسازی معابر منطقه 5 به صورت جدی پیگیری می شود.

این مسئول بیان کرد:20 میلیارد ریال جهت جدول گذاری و پیاده روسازی، 30 میلیارد ریال جهت لکه گیری، تراش و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و همچنین 10 میلیارد ریال جهت اصلاح هندسی و اجرای کلکتور بلوار حدادی و درختی در بودجه سال جاری این منطقه اختصاص یافته است.

وی اهتمام شهرداری جهت رفع مشکلات خیابانهای منطقه و بهسازی معابر را چشمگیر ارزیابی کرد و از اتمام عملیات عمرانی احداث کلکتور و جدول گذاری خیابان 45 متری گلشهر خبر داد و افزود: پروژه های عمرانی شهرداری در تمامی حوزه ها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

شهردار منطقه 5 کرج بر افزایش کیفیت پروژه های عمرانی و عمر مفیدآسفالت منطقه تاکید و بیان کرد: معابر گلشهر شرقی، بلوار حدادی، بلوار سرداران، گلزار شرقی، زیرگذر مهرویلا و تراش و روکش آسفالت خواهند شد.

صدرایی بر کاهش هزینه ها، همزمان با افزایش سرعت و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی تاکیدکرد و گفت: با اجرای طرح ترمیم و بهسازی معابر کلیه مشکلات معابر منطقه بر اساس اولویت بندی های صورت گرفته مرتفع خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: به رغم اینکه امکانات و اعتبارات برای حل مشکلات منطقه کافی نیست اما از تمام پتانسیل ها و ظرفیت های قانونی برای توسعه منطقه و تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان استفاده خواهد شد.

صدرایی از شهروندان منطقه خواست تا با عوامل اداره عمران منطقه جهت انجام پروژه های عمرانی همکاری لازم را داشته باشند.

در سال جاری خیابان های جدیدالاحداث شهروند حصارک و دهقان ویلای اول تکمیل و همچنین خیابان ابوذر، خیابان مهر ویلا و در بسیاری از معابر اصلی و فرعی منطقه عملیات بهسازی و ترمیم صورت گرفته است.