تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهاردم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم اوت سال 2010 میلادی.

- نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز در سنگاپور پیگیری می‌شود که برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

والیبال: ایران - کنگو

- مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی تکواندو در شش ماه گذشته امروز در محل خانه تکواندو برگزار می شود.

- دور برگشت از مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آژاکس آمستردام هلند - دیناموکی‌یف اوکراین

* کوپنهاگن دانمارک - روزنبرگ نروژ

* زیلینا اسلواکی - اسپارتاپراگ چک

* تاتنهام انگلستان - یانگ بویز سوییس

* اوسر فرانسه - زنیت روسیه