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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری ادامه ‌نخستین دوره بازی‌های المپیک ‌نوجوانان و پیگیری دور برگشت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های‌فوتبال لیگ‌قهرمانان‌‎اروپا از مهم‌ترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهاردم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم اوت سال 2010 میلادی.

- نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز در سنگاپور پیگیری می‌شود که برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
والیبال: ایران - کنگو

- مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی تکواندو در شش ماه گذشته امروز در محل خانه تکواندو برگزار می شود.

- دور برگشت از مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* آژاکس آمستردام هلند - دیناموکی‌یف اوکراین
* کوپنهاگن دانمارک - روزنبرگ نروژ
* زیلینا اسلواکی - اسپارتاپراگ چک
* تاتنهام انگلستان - یانگ بویز سوییس
* اوسر فرانسه - زنیت روسیه

کد مطلب 1139766

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