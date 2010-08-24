ایران سنگر حافظ فکر مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در امان، در این ملاقات آخرین وضعیت صحنه فلسطین و مراودات طرفین خصوصاً همکاریهای بین مجلس شورای اسلامی و مجلس ملی فلسطین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سفیر ایران با بی اثر خواندن اقدامات قدرت های سلطه جو برای پیشبرد به اصطلاح روند مذاکرات گفت: تجربه همه نشستها و مذاکرات قبلی نشان می دهد که آمریکا به دنبال اعمال فشار هر چه بیشتر به اعراب برای گرفتن امتیاز به سود دشمن صهیونیستی است.

سلیم زعنون نیز طی سخنانی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سنگر باقیمانده حافظ فکر مقاومت در برابر طمع ورزیهای صهیونیستها یاد کرد و ضمن تقدیر از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین گفت: متاسفانه نه تنها فلسطینیها بلکه اوضاع کلی اعراب دچار از هم گسستگی شده بطوری که اکنون در ضعیف ترین شرایط بسر می بریم .

وی پایداری جبهه مقاومت در جنوب لبنان و غزه را عامل تعیین کننده ای برای احقاق حقوق فلسطینی ها دانست.