به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 11 انیماتور پیشکسوت و جوان در عرصه ساخت فیلم‌های پویانمایی از مرداد امسال کار تولید 15 عنوان فیلم را برای کودکان و نوجوانان با حمایت‌های ویژه مدیرعامل کانون در حالی آغاز کرده‌اند که کار عقد قرارداد ساخت 15 عنوان فیلم دیگر در ماه شهریور نیز با تعداد دیگری از هنرمندان به پایان رسیده است.

محمدرضا کریمی‌صارمی مدیر امور سینمایی کانون با اعلام این خبر یادآور شد که سیدصادق رضایی رییس هیات مدیره و مدیر عامل کانون به منظور حمایت از تولید فیلم‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان بودجه‌ی جداگانه‌ای را به این امر اختصاص داده که با ساخت این 30 عنوان و با احتساب 15 عنوان دیگری که کار ساخت آن‌ها از سال‌های گذشته آغاز شده است امسال 45 فیلم پویانمایی مراحل ساخت خود را در کانون طی می‌کنند.

وی به عنوان فیلم‌هایی که کار ساخت آن‌ها در مرداد آغاز شده است اشاره کرد و گفت: فیلم‌های پویانمایی "نقاشان چینی و رومی" و "چشمه ماه" فاطمه‌گودرزی، "سلطان و آهو" و "کشاورز و خروس" پروین تجوید، "بابابرفی" وحید نورعلی‌رضایی، "پرنده سخنگو" محمدجعفر سلیم‌زاده، "گام‌های نخستین" علی اصغرزاده، "دختری به اسم فرشته" و "سگی که قار قار می‌کرد" سیمین تجوید، "توکایی در قفس" مهردادشیخان، "پیرچنگی" شهرام خوارزمی، "آن بالا، این پایین" سیدحسن سلطانی، "محمد و گل مریم" و "عبدو و دریای سبز" مهدی خرمیان بر اساس کتاب سرزمین ما ایران و "آرزوی بزرگ، خیلی بزرگ" مریم سعیدی از آن جمله‌اند.

به گفته کریمی‌صارمی، از میان 15 عنوان فیلم دیگری که کار تولید آن‌ها از سال‌های گذشته به امسال کشیده شده است فیلم‌های پویانمایی "کیمیاگر" به کارگردانی مهدی خرمیان و "عجیب‌ترین نقاشی دنیا" به کارگردانی نجمه نامجو از جمله ‌آثاری است که مراحل پایانی تولید را می‌گذرانند.

در همین‌ حال کار ساخت فیلم‌های "کشاورز و روبات" عبدالله علیمراد، "صفر" نازنین سبحان‌سربندی، "شب کلاه غیبی" فاطمه جعفری، "تلالو" هادی یقین‌لو،"عمونوروز" فرخنده ترابی، "کدو قلقله زن" مرتضی احدی، "آواز شب معین صمدی"، "تُن پیچ" سمانه ممتازمند، "مترسک" غلامرضا کزازی، "روباه نوازنده" فاطمه گودرزی، "یک اشتباه" فاطیما یثربی، "تبر طلایی" راشین خیریه و "هم‌بازی" شیوا صادق‌اسدی همچنان در امور سینمایی کانون ادامه دارد.