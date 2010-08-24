اولین پارکینگ طبقاتی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پارکینگ با اشاره به ایجاد ترافیک در محدوده مرکزی شهر در بسیاری از ساعات روز اظهار داشت: مناسب ترین راهکار جهت رفع این معضل احداث پارکینگ بود که اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

اکبر نیکزاد تراکم زیاد بافتهای مسکونی و نبود مکان مناسب جهت احداث پارکینگ عمومی را از مشکلات شهر اردبیل عنوان کرد و افزود: با توجه به این شرایط باید برای احداث پارکینگهای مکانیزه برنامه ریزی کنیم.

وی برنامه ریزی مناسب ترافیکی، تسهیل در تردد هسته مرکزی شهر، رفاه عمومی شهروندان اردبیل و بویژه پزشکان و مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی در مرکز شهر و... را از مهمترین اهداف احداث پارکینگ طبقاتی "تاوار" عنوان کرد.

شهردار اردبیل با بیان اینکه این پارکینگ در پنج طبقه با زیربنای شش هزار و 300 مترمربع احداث شده است، تصریح کرد: زیربنای هر طبقه از این پارکینگ هزار و 250 مترمربع بوده و ظرفیت پارک 305 خودرو همزمان را دارد.

وی ابراز داشت: این پارکینگ با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال احداث شده و دارای سیستم کنترل هوشمند، آسانسور، تهویه هوا، سیستم اطفای حریق، شماره بندی الکترونیکی، علایم ترافیکی و... است.

نیکزاد با بیان اینکه نرخ ورودی این پارکینگ پنج هزار ریال و برای هر ساعت توقف دو هزار ریال است، متذکر شد: همچنین برای رفاه و آسایش شهروندان و گردشگران و به منظور اطلاع رسانی، تابلو هوشمند و گویای این پارکینگ در میدان سرچشمه اردبیل نصب شده است.

استاندار اردبیل نیز در مراسم طی سخنانی اظهار داشت: هفته دولت فرصتی است که از یک سو خدمات دولت به مردم ارائه شده و از سوی دیگر ضعفها و مشکلات مردم به دولتمردان منتقل شود.

سید حسین صابری افزود: آنچه که در اختیار دولتمردان است امانت مردم است و آنها باید با دقت و نهایت کوشش در حفاظت و بهره برداری مناسب و صحیح از منابع و بیت المال کوشا باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان و مدیران، خواص جامعه محسوب می شوند، اضافه کرد: باید بیش از دیگران در خدمت به خلق خدا و مزین شدن به اخلاق و رفتار تلاش کرد، زیرا از این طریق اثرگذاری فعالیتها در جامعه بیشتر خواهد شد.

استاندار اردبیل نظم و انضباط را جزو ویژگیهای یک مدیر موفق عنوان کرد و ابراز داشت: مدیران باید در خدمت رسانی به مردم خستگی ناپذیر باشند تا شرمنده خون شهدا نباشیم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بر الگوگیری از سیره و روش زندگی این شهیدان گرانقدر تاکید کرد.