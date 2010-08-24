100 هزار مددجوی کمیته امداد کرمانشاه اطعام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر قنبری بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اطعام مددجویان و نیازمندان در ماه مبارک رمضان امسال به سه روش برنامه ریزی شده است، که دادن افطاری بصورت غذای آماده و گرم به مددجویان توسط ارگانها، نهادها و سازمانهای دولتی استان تحت عنوان " سفره های آسمانی" یکی از آن روشهاست.

وی افزود: روش دوم تهیه غذای گرم و تحویل آن به درب منزل مددجویان و روش سوم با مساعدت ها و کمکهای مردم نیکوکار و سخاوتمند و فروش قبوض هفته اطعام و اکرام در بین هم استانیان گرامی و پرداخت نقدی کمک هزینه معیشت ماه مبارک رمضان به حساب مددجویان خواهد بود.

قنبری تصریح کرد: پرداخت کمک نقدی معیشت ماه مبارک برای اولین بار در بین مددجویان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان کرمانشاه اجرا خواهد شد.

وی ویژگی های این طرح را حفظ شان و منزلت خانواده های تحت حمایت، عدم مراجعه مکرر مددجو به دفاتر امداد، جلوگیری از شلوغی و ازدحام و رعایت صرفه جوئی در هزینه ها عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در ادامه به طرح مفتاح الجنه اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این طرح پیروی از سیره ائمه هدا (ع) و همنشینی با فقرا و آشنائی با مشکلات آنان با حضور خیرین و مسئولین ادارات استان است.

وی افزود: بیش از هزار خانواده در سطح استان در این طرح معنوی مورد بازدید قرار خواهند گرفت که این بازدیدها منشاء خیر و برکات فراوانی برای مددجویان بوده است.

قنبری اظهار داشت: از دیگر برنامه های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان طرح اکرام ایتام است که در نظر است با استقرار 18 ستاد ثبت نام حامیان ایتام در سطح استان و سه پایگاه در سطح شهر کرمانشاه که در هفته اطعام و اکرام ایتام آماده ثبت نام حامیان محترم می باشند.

وی تاکید کرد: مردم خیر خواه می توانند ضمن مراجعه به این ستادها از روی شناسنامه هایی که برای ایتام تهیه شده کودک و یتیم مورد نظر خود را انتخاب و با واریز حداقل مبلغ 20 هزار تومان به صورت ماهانه به حساب یتیم در این طرح خداپسندانه شرکت نمائید .

قنبری افزود: در حال حاضر بیش از 11 هزار یتیم در سطح استان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) استان بوده که 95درصد این ایتام توسط حامیان خیر خواه حمایت می شوند، ولی با توجه به نیاز های متعدد ایتام در سر فصل های ادامه تحصیل، مشکل مسکن ، درمان ،و ... در نظر است در این ماه مبارک هر یتیم توسط چند حامی مورد حمایت قرار گیرد.

460 زندانی با پرداخت وام قرض الحسنه آزاد شده اند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در بحث آزادسازی زندانیان آبرومند معسر گفت: افرادی که بصورت ناخواسته و به دلیل جرائم غیرعمد مانند عدم پرداخت دیه در زندان بسر برده و خانواده آنان بدون سرپرست می باشند که خود این موضوع مشکلات متعددی را برای این خانواده ها به وجود می آورد لذا کمیته امداد ضمن تحت حمایت قرار دادن این خانواده ها و پرداخت وام قرض الحسنه به سرپرست آنان تا کنون بیش از 460 نفر از زندانیان آبرومند را با پرداخت مبلغ 15 میلیارد ریال وام قرض الحسنه آزاد کرده است.

وی تصریح کرد: سقف وام محکومین به دیه مبلغ هشت میلیون تومان و محکومین مالی مبلغ شش میلیون تومان می باشد که امید است در این ماه رحمت بتوانیم با مساعدت ها و کمک های مردم نیکوکار زمینه آزاد سازی تعداد بیشتری از زندانیان معسر را داشته باشیم .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در ادامه به برگزاری اردوه های دانش آموزی اوقات فراغت این نهاد اشاره کرد و گفت : دو دوره اردو های دانش آموزی با حضور 400 نفر از دانش آموزان تحت حمایت در ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی تربیتی امام حسن (ع) شهرستان صحنه ضمن فراگیری برنامه های آموزشی در ضیافت الهی نیز شرکت نموده وبا فضیلت این ماه آشنا خواهند شد که هزینه های این اردوه توسط خیرین ونیکوکارن تامین شده است.