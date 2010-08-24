ادعاهای اعضای جریان 14 مارس درباره دادگاه ترور حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سعد حریری" نخست وزیر لبنان هرگونه اظهار نظر را که در راستای سیاسی کردن دادگاه ترور رفیق حریری باشد، ممنوع کرد و گفت : حرف زدن سبب انحلال دادگاه نمی شود و پرحرفی سبب توقف مسیرعدالت نخواهد شد، زیرا بسیاری از لبنانی ها طرفدار عدالت و دستیابی به حقیقت هستند

همچنین "سمیر الجسر" عضو جریان 14 مارس گفت : دادگاه بین المللی با قطعنامه بین المللی به وجود آمده و جز با قطعنامه منحل نمی شود.

ا"یل مارونی "عضو فراکسیون الکتائب نیز اظهار داشت : دادگاه بین المللی تصمیمی بین المللی است و هیچ لبنانی یا هر شخص دیگری نمی تواند سبب انحلال یا لغو تصمیماتش شود و همه باید در برابر قانون تسلیم باشند.

وی افزود : هرکس خود را بیگناه می داند پس در جهت تسریع صدور حکم احتمالی تلاش کند زیرا هرکسی که در معرض اتهام قرار دارد باید بیگناهی خود را ثابت کند.

مارونی گفت : خطر در بی اعتنایی به حکم احتمالی است، زیرا کشتارهای جدیدی به راه خواهد افتاد. چرا برخی براین تصورند که با صدور حکم احتمالی فتنه به وجود می آید؟ حقیقت با حکم نهایی دادگاه مشخص می شود و صدور حکم احتمالی آغاز راه است.

از سوی دیگر توهین به پرونده شاهدان دروغین که حزب الله خواهان تحقیق درباره آن است ادامه یافت و "احمد فتفت" عضو فراکسیون المستقبل گفت : موضوعی به نام شاهدان دروغین وجود ندارد ما به اسنادی نیاز داریم تا مشخص شود که این شاهدان شهادت غلط داده اند که در مسیر دادگاه تاثیرداشته است.