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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

22جلسه تمرین تیم ملی وزنه برداری در کرمانشاه برای مسابقات آنتالیا

22جلسه تمرین تیم ملی وزنه برداری در کرمانشاه برای مسابقات آنتالیا

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه از برگزاری اردوی 12 روزه تیم ملی در این استان خبر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد خزایی ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری در کرمانشاه گفت: اردوی تیم ملی از امروز در سالن تمرینی کورش باقری آغاز و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت تا وزنه برداران خود را برای مسابقات جهانی آنتالیا آماده کنند.

خزایی افزود: تیم ملی در کرمانشاه 22 جلسه تمرین خواهد کرد که بر این اساس همه روزه پیش از ظهر از ساعت 10 تا 12و بعد از ظهرها از ساعت 16 و 30 دقیقه تا ساعت 19 به تمرین مشغول خواهد بود.

رئیس هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: دراین اردو 9 وزنه بردار، سرپرست، سرمربی، ماساژور و دکتر تیم حضور دارند و پس از اتمام اردوی کرمانشاه در اردویی در تهران حضور پیدا خواهند کرد و در نهایت عازم مسابقات جهانی می شوند.

کد مطلب 1139799

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