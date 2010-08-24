پاکستان باید رابطه سازنده با هند برقرار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند، "فیلیپ پی جی کراولی" امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که "آیا افغانستان نیازمند ایجاد رابطه ای سازنده با پاکستان و آیا پاکستان نیازمند ایجاد رابطه ای سازنده با هند است" گفت : بله افغانستان باید رابطه ای سازنده با پاکستان و پاکستان نیز رابطه ای سازنده با هند برقرار کند.

پی جی کراولی افزود: این کشورها می توانند کارآمدتر با یکدیگر همکاری و در نهایت به کاهش تهدید افراد تروریست کمک کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما یقینا کشورهای منطقه را به همکاری دوستانه با یکدیگر تشویق می کنیم، زیرا این کشورها با تهدیدی مشترک از سوی تروریستها روبرو هستند و فکر می کنیم که این چالشها از طریق اقدامات کارآمد و هماهنگ قابل حل است.

به گزارش مهر، با نگاهی به اظهارات مقامات انگلیسی و آمریکایی درباره روابط دهلی نو-اسلام آباد و کابل-اسلام آباد می توان دریافت که مقامات غربی همچنان علاقه مند به بیان اظهارات مداخله جویانه و تحریک آمیز هستند، چنانچه "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در سفر خود به هند به دولت پاکستان هشدار داده بود: اسلام آباد نباید اجازه دهد که تروریسم به افغانستان و یا هر جای دیگری گسترش یابد.