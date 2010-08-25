کارگاه های مزاحم از جنوب تهران خارج می شوند

رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه 20 در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری اظهار داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده هفت هزار واحد صنفی و صنعتی در سطح منطقه 20 وجود دارد که سهم مهمی در ایجاد انواع آلاینده ها به عهده دارند که از این تعداد، 179 کارگاه مزاحم در سال گذشته در منطقه تعطیل شد.

علیرضا محمودی با اشاره به ساماندهی مشاغل صنعتی بیان داشت: تاکنون در اداره ساماندهی منطقه 600 پرونده تشکیل شده است که از این تعداد 80 مورد آن دارای رای تعطیلی است که باید از متن شهر خارج شده یا به شغلهای غیر مزاحم تغییر شغل دهند و مابقی موارد با اجرای تمهیدات لازم و رساندن خود به استاندارد های زیست محیطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: پالایشگاه تهران، کارخانجات سیمان تهران، کارخانجات گچ محمود آباد و تعداد کثیری از واحدهای ریخته گری، باطری سازی، چرمسازی، صابون پزی، سنگبری و جایگزینی برخی از این واحد ها با فعالیتهای ناخواسته دیگر نظیر بنگاه های باربری وضعیت زیست محیطی منطقه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است که با انتقال آنها به شهرکهای صنعتی خارج از منطقه بسیاری از مشکلات زیست محیطی منطقه مرتفع می شود.

این مسئول بیان داشت: خیابان فداییان اسلام یکی از شریانهای اصلی منطقه است که در سیطره بافت صنعتی قرار دارد و تعداد کارگاه ها و کارخانه های آلاینده در این خیابان سابقه طولانی ای دارد که بنا به تدابیر شهردار منطقه و اعلام طرح تفصیلی این خیابان در آینده ای نزدیک پاکسازی و انتقال کارگاه ها به خارج از شهربه راسته اداری - تجاری تبدیل می شود .

محمودی با اشاره اهمیت تجاری ابن معبر گفت: مدیران منطقه در پی جذب سرمایه گذاران خصوصی هستند تا بتوانند با مشارکت این افراد شرایط انتقال آنها به خارج از شهر فراهم می شود و این راسته به بورس بازارهای تجاری کشور تبدیل می شود .

وی خاطر نشان کرد: اداره ساماندهی یکی از واحدهای اجرایی است که سر و سامان دادن به صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده از وظایف اصلی آن است.