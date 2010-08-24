چهار هزار جلد سند مسکن روستایی در گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی زمانی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرحهای بنیاد مسکن در گرگان افزود: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پروژه های عمرانی این بنیاد شامل اجرای طرح هادی در سطح 12 روستا، واگذاری چهار هزار جلد سند روستایی و دو هزار و 45 واحد مسکن روستایی در استان آغاز شد.

وی اظهار داشت: میزان اعتبارات هزینه شده برای پروژه های فوق بیش از 180 میلیارد ریال بوده است که از این میزان مبلغ 35 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای هادی در سطح 12 روستا هزینه شد.

زمانی نژاد بیان کرد: طرحهای هادی روستایی در روستاهای وحدت اسلامی (آق قلا)، عزیزآباد (کلاله)، آق امام ( مراوه تپه )، شیرنگ و حکیم آباد (علی آباد)، چای قوشان (گنبد)، میانکاله و شفیع آباد (رامیان)، گزشرقی (بندرگز)، خواجه نفس (گمیشان)، گوزن فارس و سیاهتلو (گرگان) اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: همچنین مبلغ 145 میلیارد ریال برای احداث و ساخت تعداد دو هزار و 45 واحد مسکن روستایی از محل اعتبارات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی هزینه شده است.



وی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه ها تعداد 12 هزار خانوار از مزایای طرحهای فوق بهره مند می شوند.



