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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۹

صادق پور مهدی:

هیچ پروژه نیمه تمامی در قزوین نباید افتتاح شود

هیچ پروژه نیمه تمامی در قزوین نباید افتتاح شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه‌هایی که در هفته دولت در استان قزوین افتتاح می شوند نباید نیمه تمام باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدصادق پورمهدی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی افتتاح پروژه‌های هفته دولت در استان قزوین و شهرستانها در استانداری اظهار داشت: در هفته دولت 493 پروژه با اعتباری بالغ بر 273 میلیارد تومان افتتاح می شود و به بهره ‌برداری می‌رسد.
 
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مشخصات تمامی این پروژه‌ها باید به صورت دقیق و جامع به مردم اطلاع‌ رسانی شود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قزوین یادآور شد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توجه کنند که پروژه‌ها تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده باشد و هیچ پروژه‌ای نباید به حالت نیمه ‌تمام افتتاح شود.
 
وی تأکید کرد: لازم است برنامه‌ ریزی مشخصی برای افتتاح پروژه‌ها در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی صورت گیرد.
 
پورمهدی تصریح کرد: باید یک وحدت رویه‌ای در افتتاح پروژه‌ها در سطح شهرستان‌ها توسط فرمانداران اتخاذ شود تا امسال شاهد هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های افتتاح در هفته دولت باشیم.
 
وی خاطر‌نشان کرد: برخی از پروژه‌های بزرگ و مهم که در شهرستانها احداث شده و آماده بهره‌برداری هستند در سفر هیئت دولت به استان قزوین افتتاح می‌شوند.

 معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت نباید تکراری باشد.
 
در این جلسه پس از ارائه گزارش فرمانداران در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان‌ها در هفته دولت، هماهنگی و برنامه‌ ریزی لازم برای حضور مدیران استانی در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستانی انجام شد.
کد مطلب 1139853

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