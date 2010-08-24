هیچ پروژه نیمه تمامی در قزوین نباید افتتاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدصادق پورمهدی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی افتتاح پروژه‌های هفته دولت در استان قزوین و شهرستانها در استانداری اظهار داشت: در هفته دولت 493 پروژه با اعتباری بالغ بر 273 میلیارد تومان افتتاح می شود و به بهره ‌برداری می‌رسد.



وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مشخصات تمامی این پروژه‌ها باید به صورت دقیق و جامع به مردم اطلاع‌ رسانی شود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قزوین یادآور شد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توجه کنند که پروژه‌ها تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده باشد و هیچ پروژه‌ای نباید به حالت نیمه ‌تمام افتتاح شود.



وی تأکید کرد: لازم است برنامه‌ ریزی مشخصی برای افتتاح پروژه‌ها در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی صورت گیرد.



پورمهدی تصریح کرد: باید یک وحدت رویه‌ای در افتتاح پروژه‌ها در سطح شهرستان‌ها توسط فرمانداران اتخاذ شود تا امسال شاهد هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های افتتاح در هفته دولت باشیم.

وی خاطر‌نشان کرد: برخی از پروژه‌های بزرگ و مهم که در شهرستانها احداث شده و آماده بهره‌برداری هستند در سفر هیئت دولت به استان قزوین افتتاح می‌شوند.



معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت نباید تکراری باشد.



در این جلسه پس از ارائه گزارش فرمانداران در خصوص پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان‌ها در هفته دولت، هماهنگی و برنامه‌ ریزی لازم برای حضور مدیران استانی در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستانی انجام شد.