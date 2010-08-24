به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار محمد عبدالله ابوالحسن فرستاده ویژه امیرکویت با تاکید بر روابط نزدیک و برادرانه دو کشور است گفت: امروز میان ایران و کویت اعتماد کامل وجود دارد به طوری که مسائل را به صورت مشترک پیش میبرند.
وی افزود: ایران و کویت دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی هستند و میتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود سطح همکاری ها و مناسبات دو کشور را در بخشهای گوناگون افزایش دهند.
رئیسجمهور گفت: تجاوز نظامی رژیم بعث صدام به ایران و کویت موجب تحکیم، همبستگی و همدلی هرچه بیشتر میان دو کشور شده است که باید از این ظرفیت برای افزایش سطح همکاریها و هماهنگیهای دو کشور در موضوعات منطقهای و بینالمللی استفاده شود.
محمد عبدالله ابوالحسن فرستاده ویژه امیرکویت نیز در این دیدار پس از تقدیم پیام کتبی امیر کویت با تاکید برضرورت تقویت بیش از پیش ارتباط میان دو کشور خاطر نشان کرد: ضروری است مناسبات و سطح همکاریهای دوکشور در بخشهای مختلف افزایش یابد. امروز کویت به دنبال تقویت و تعمیق مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها است.
وی با اشاره به تاثیرگذاری ایران در مسایل منطقهای، گفت: شرایط موجود در منطقه ایجاب میکند که ایران و کویت سطح همفکری و هماهنگیهای خود را برای بهبود شرایط منطقه ارتقا دهند.
نظر شما