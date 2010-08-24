دبیرکل حزب الله لبنان امشب سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله تا ساعتی دیگر در ضیافت افطار شاخه زنان هیئت حمایت از مقاومت اسلامی لبنان به ایراد سخن خواهد پرداخت.



سخنان نصرالله از طریق ویدئوکنفرانس برای حاضران در این مراسم و به طور زنده از طریق شبکه های مختلف داخلی و خارجی پخش می شود.



خاطر نشان می شود "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه دوشنبه 18 مرداد در کنفرانس مفصل خبری خود بخشی از جزئیات دو دهه جاسوسی اسرائیل در لبنان را افشا کرد که با ابراز نگرانی تل آویو روبرو شده است. دبیرکل حزب الله همچنین اسنادی مهم درباره ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان را در این کنفرانس خبری به نمایش گذاشت.

سید حسن نصرالله در این کنفرانس، اسناد دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان را به صورت دقیق نشان داد تا همه مردم جهان در جریان اقدام تروریستی اشغالگران قدس قرار گیرند.



البته دبیرکل حزب الله لبنان در آن کنفرانس گفت : این بخشی از اطلاعاتی بود که ما داشتیم و اطلاعات دیگر را به زمان دیگری موکول می کنیم، چرا که در زمانه ای مکار به سر می بریم. من به موضوع تحقیق بین المللی یا دادگاه بین المللی نخواهم پرداخت و متعهد به تداوم آرامش هستم.



به نظر می رسد سید حسن نصرالله در سخنان امشب خود به افشای بخش دیگری از اطلاعات و همچنین شواهد خود درباره ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و دخالت رژیم صهیونیستی در این زمینه و تلاشهای هدفمند و خطرناک برای مخدوش کردن وجهه مقاومت با تکیه بر شاهدان دروغین دادگاه بین المللی خواهد پرداخت.