طرح ایجاد سبد کتاب در ادارات مشگین شهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاسد محمد پور عصر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: این شهرستان به عنوان شهر پایلوت در اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی رشد و توسعه فرهنگ مطالعه و فضای کتابخانه ای در استان را از مهمترین اهداف اجرایی این طرح عنوان کرد و افزود: طرح ایجاد سبد کتاب در آینده ای نزدیک به صورت آزمایشی در خانه های بهداشت، فرمانداری، شهرداری و دهیاریهای این شهرستان آغاز خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: طرح مذکور در صورت استقبال کارکنان و ارباب رجوع ، در کلیه ادارات، ارگانها، سازماهای دولتی و غیر دولتی و هتلهای این شهرستان و سپس در تمام ادارات استان اجرا خواهد شد.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی جهت جذب خیرین به منظور توسعه کتابخانه های عمومی استان شد و از اجرای طرح کتاب من به صورت ملی و نیز در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح نیز با هدف غنی سازی منابع کتابخانه با توجه به نیازهای مخاطبان در حال اجرا می باشد، تصریح کرد: در این طرح اعضا کتابخانه های عمومی در صورت درخواست کتب مورد نیاز، حداکثر ظرف مدت 20 روز منابع درخواستی خود را از کتابخانه های عمومی دریافت خواهند کرد.

افتتاح نمایشگاه کتاب قرآنی در شهر توریستی سرعین

محمد پور همچنین از برپائی نمایشگاه کتاب قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در شهر توریستی سرعین خبر داد و ابراز داشت: این نمایشگاه با همکاری اعضا انجمن کتابخانه های عمومی سرعین و به منظور ارائه محصولات فرهنگی، کتب دینی و مذهبی به مسافرین و شهروندان در محل ساختمان شورای شهر افتتاح شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه بیش از دو هزار عنوان کتاب و هزار عنوان نرم افزار مختلف در خصوص مباحث قرآن و علوم قرآنی به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی عرضه شده است.

این مسئول هدف از برگزاری نمایشگاه های کتاب را ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه عنوان کرد و متذکر شد: نمایشگاههای کتاب قرآنی و مذهبی با هدف رواج و اشاعه فرهنگ قرآنی و دسترسی عموم مردم به این نوع کتابها تا آخر ماه مبارک رمضان برپا خواهد بود.