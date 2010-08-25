برای طرح پیشنهاد خود در مورد لایحه خانواده امروز هم به مجلس می رویم

شهربانو امانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: روز گذشته ( سه شنبه) با حضور در مجلس با رئیس مجلس و نمایندگانی از کمیسیونهای مختلف دیدار داشتیم. همچنین دیدگاههای خود را با حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در میان گذاشتیم که وی نیز عنوان کرد با پیشنهادات ما موافق است.

الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس روز گذشته برای مطرح کردن خواستهای خود مبنی بر حذف ماده های 29، 23 و 24 مطرح شده در لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس در جایگاه مهمان حضور پیدا کردند.

امانی با بیان اینکه اعتقاد رئیس مجلس نیز تاکید بر تک همسری در اسلام است گفت: اگر چه ایشان یک رای در مجلس دارند ولی نماینده اکثریت نمایندگان مجلس هستند و قول دادند به نوعی با سایر نمایندگان در این زمینه صحبت کنند.

نماینده دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از موارد اعتراضی ما بند مربوط به ازدواج موقت در این لایحه است، این بند مروج ازدواج موقت در جامعه و تسهیل ازدواج مجدد مردان متاهل است.

وی ادامه داد: مدافعان این بند معتقدند با تصویب آن فرزندانی که از ارتباط دختران جوان با مردان پا به سن گذاشته متولد می شوند، تعیین تکلیف می شوند حال آنکه باید در کشور برای به دنیا آوردن فرزند به عنوان یک انسان همچون جوامع پیشرفته برنامه ریزی شود نه اینکه به عنوان یک انسان ابزاری از آن استفاده شود. معلوم است که فرزندان متولد شده از چنین ارتباطهایی آسیبهای جدی متوجه جامعه می کنند.

امانی تاکید کرد: تصویب چنین قوانینی منجر به بالا رفتن سن ازدواج می شود و دیگر جوانان تن به ازدواج نمی دهند.

وی افزود: در ماده 23 این لایحه شروطی برای ازدواج مجدد مردان آمده است مانند اینکه زن عقیم باشد و یا بیماری صعب العلاج داشته باشد. این در حالی است که این شروط در سندهای ازدواج فعلی قید شده و چه لزومی دارد که آن را ترویج کنیم. به طور مثال اگر زنی دچار بیماری شد همسرش می تواند ازدواج مجدد کند. بسیاری از مردان هستند که همانند یک سرپرست از همسران بیمار خود مراقبت می کنند ضمن اینکه ممکن است مرد هم مریض شود در این صورت آیا زن هم باید طلاق گرفته و همسرش را ترک کند؟

به جای تسهیل ازدواج مردان متاهل قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرا شود

نماینده دوره پنجم و ششم مجلس تاکید کرد: یکی از اولین مصوبه های مجلس هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان بود و قرار بود دولت آیین نامه آن را تهیه کند ولی اکنون دو سال از مجلس هشتم می گذرد و هنوز این آیین نامه نوشته نشده است.

وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد حذف بندهای 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را دارند و یا اصلاح آن را گفت: در درجه اول پیشنهاد ما حذف این مواد است ولی در صورت تصویب، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کرده ایم.

امانی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس امروز( چهارشنبه ) با توجه به نظرافکار عمومی و خرد جمعی مجلس برای شنیدن تمامی اظهار نظرهای موافقان و مخالفان تصمیمی بگیرند که ماندگار باشد.