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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

تیم فوتبال دختران شیلی قهرمان المپیک نوجوانان شد

تیم فوتبال دختران شیلی قهرمان المپیک نوجوانان شد

تیم فوتبال دختران نوجوان شیلی با برتری مقابل تیم گینه استوایی عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، دیدار نهایی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران ساعت 20:45 دیشب به وقت سنگاپور بین دو تیم شیلی و گینه استوایی  در ورزشگاه جلان بسار برگزار شد.

این دیدار در وقت معمول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید تا در ضربات پنالتی تیم شیلی به برتری 5 بر 3 دست یافته و عنوان قهرمانی  مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران را از آن خود کند.

تیم‌های شیلی و گینه استوایی در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان نیز با هم روبه رو شده بودند که در آن بازی تیم گینه به برتری 4 بریک دست یافته بود.

تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در مسابقات فوتبال المپیک سنگاپور با تحمل شکست 3 برصفر مقابل ترکیه در دیدار رده بندی عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن کرد.

کد مطلب 1139878

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