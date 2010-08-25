تیم فوتبال دختران شیلی قهرمان المپیک نوجوانان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، دیدار نهایی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران ساعت 20:45 دیشب به وقت سنگاپور بین دو تیم شیلی و گینه استوایی در ورزشگاه جلان بسار برگزار شد.

این دیدار در وقت معمول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید تا در ضربات پنالتی تیم شیلی به برتری 5 بر 3 دست یافته و عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران را از آن خود کند.

تیم‌های شیلی و گینه استوایی در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان نیز با هم روبه رو شده بودند که در آن بازی تیم گینه به برتری 4 بریک دست یافته بود.

تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در مسابقات فوتبال المپیک سنگاپور با تحمل شکست 3 برصفر مقابل ترکیه در دیدار رده بندی عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن کرد.