به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عصر امروز در حاشیه مراسم انتخاب و معرفی برترین های اخلاق نهمین دوره رقبتهای لیگ برتر ضمن اعلام این خبر گفت: تمام تلاشم را خواهم کرد تا علی دایی با فدراسیون فوتبال کنار بیاید و به فدراسیون بین المللی فوتبال شکایت نکند.

کاشانی ادامه داد: امیدوارم بتوانم واسطه این اتفاق شوم تا مسائل داخلی فوتبال در داخل خانواده حل شود و علی دایی مشکلش با فدراسیون فوتبال را به فیفا نکشاند.

علی دایی و فدراسیون فوتبال مدتهاست بر سر مبلغ و نحوه پرداخت سرمربی پیشین تیم ملی با یکدیگر مشکل دارند و تاکنون نتوانسته اند این مشکل را حل کنند.