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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۶

حبیب کاشانی:

واسطه می‌شوم تا مشکل دایی با فدراسیون فوتبال به فیفا کشیده نشود

واسطه می‌شوم تا مشکل دایی با فدراسیون فوتبال به فیفا کشیده نشود

سرپرست باشگاه پرسپولیس از تلاشش برای آشتی فدراسیون فوتبال و علی دایی و جلوگیری از شکایت سرمربی سرخپوشان به فیفا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عصر امروز در حاشیه مراسم انتخاب و معرفی برترین های اخلاق نهمین دوره رقبتهای لیگ برتر ضمن اعلام این خبر گفت: تمام تلاشم را خواهم کرد تا علی دایی با فدراسیون فوتبال کنار بیاید و به فدراسیون بین المللی فوتبال شکایت نکند.

کاشانی ادامه داد: امیدوارم بتوانم واسطه این اتفاق شوم تا مسائل داخلی فوتبال در داخل خانواده حل شود و علی دایی مشکلش با فدراسیون فوتبال را به فیفا نکشاند.

علی دایی و فدراسیون فوتبال مدتهاست بر سر مبلغ و نحوه پرداخت سرمربی پیشین تیم ملی با یکدیگر مشکل دارند و تاکنون نتوانسته اند این مشکل را حل کنند.

کد مطلب 1139882

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