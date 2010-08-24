به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز سهشنبه در دیدار صمیمی جمعی از دانشجویان فعال در تشکلها و کانونهای دانشجویی کشور ضرورت اخلاص در کار و کار برای خدا را مورد تاکید قرار داد و گفت: کار برای خدا موضوعی است که باید آن را جدی گرفت اگر انسان همین مسئله را دستور کار خود قرار دهد همه مسائل و مشکلات به راحتی حل خواهد شد، ریشه همه بدبختیهای بشر از جایی شروع میشود که کار برای خدا به فراموشی سپرده میشود.
رئیسجمهور افزود: اگر کار برای خدا شد راه برای انسان باز میشود و بن بست و سرخوردگی و یاس وجود نخواهد داشت و در چنین صورتی حتی هر روز و هر لحظه افق و دریافت متعالی و جدیدی پیش روی انسان قرار خواهد داشت و انسان همیشه با طراوت و نو خواهد بود. همچنان که حضرت امام (ره) همیشه طراوت یک جوان را داشتند و هر روز نیز بر طراوت ایشان افزوده میشد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در کار برای خدا سستی، کهنگی و حتی رقابت وجود ندارد، گفت: اینکه عدهای در برابر دیگران احساس تنگنا میکنند بخاطر این است که کار برای خدا نیست. در کار برای خدا رقابتی که عرصه را برای فعالیت کسی تنگ کند وجود ندارد و هیچ کس نه تنها مزاحم هم نیست بلکه همه یار و پشتیبانی هم هستند.
رئیسجمهور افزود: وقتی کار برای خدا شد بن بست وجود ندارد و خدای متعال دائماً راههای جدید را در مقابل انسان نمایان میسازد.
دکتر احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه بوجود آمدن زاویهای باریک در عرصه رقابت چه بسا در درازمدت آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای را بوجود میآورد، خاطر نشان کرد: اگر زاویهای ایجاد شد باید بلافاصله آن را اصلاح کرد. چرا که اگر ادامه پیدا کند فردا چه بسا بخاطر رقابتهای شخصی، کار کشور متوقف میشود و اقدامات انقلابی از شتاب میافتد.
رئیسجمهور با بیان اینکه عدهای برای ضربهزدن به هدفمند کردن یارانه ها ستاد تشکیل دادند، گفت: کسانی که روزی شعارهای انقلابی آنان گوشها را خراش میداد و هیچکس را جز خود انقلابی نمیدانستند اما چون در همان دوران، زاویه کمی از آرمانهای انقلاب پیدا کردند امروز در مقابل اینگونه برنامهها مانعتراشی میکنند.
دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: عدهای اثبات خود را در نفی دیگران جستجو میکنند در حالی که اگر کار برای خدا باشد باید هویت خود را در خدایی بودن جستجو کند در کار برای خدا نیاز به دشمن وجود ندارد البته اگر دشمنی بود همه در مقابل آن صفآرایی میکنند اما اگر نبود هیچگاه دشمنتراشی نمیکنند.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: در حالی که هنوز فتنهگران به فعالیتهای خود ادامه میدهند، عدهای چنین تصور میکنند که کار آنان تمام شده است و باید دولت را مورد هجمه قرار دهند.
دکتر احمدینژاد گفت: اگر کار برای خدا نباشد هیچ نتیجه و ثمری نخواهد داشت؛ در چنین صورتی اگر حتی همه دنیا تحت سیطره انسان قرار بگیرد هیچ اقدام سازنده و مناسبی نمیتواند انجام دهد.
رئیسجمهور در ادامه حرکت در مرز زمان را مهمترین مسئله کشور دانست و تأکید کرد: اگر در مرز زمان حرکت نکنیم بدون تردید فتنهها ما را در خود فرو خواهد برد امروز مشکل اصلی کشور این است که دشمن با طراحی جنگ روانی قصد دارد نتایجی که در توطئههای 31 ساله خود نگرفته با جنگ روانی گسترده همان نتایج را حاصل کند.
دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: عدهای بدون توجه به مهمترین مسائل کشور در زمین دشمن بازی میکنند امروز بزرگترین اتفاق در عرصه اقتصاد و فرهنگ کشورمان در حال وقوع است و قرار است مبانی تغییر پیدا کند و انقلاب واقعی در عرصه فرهنگ اتفاق بیفتد، از اینرو نباید با موضوعات انحرافی این مسائل در حاشیه قرار بگیرد.
رئیسجمهور ضرورت شناخت مرز و سطح درگیری با جبهه استکبار را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئله امروز دنیا تحول و نوآوری در اندیشه و ترسیم فردای جهان است که اگر نسبت به این موضوع آگاهی وجود نداشته باشد در میدانی بازی میکنیم که مانند داستان کربلا است. مرز حرکت در زمان امام حسین (ع) روز عاشورا بود که همزمان عدهای در فکر چگونگی بجا آوردن آداب مناسب حج بودند.
دکتر احمدی نژاد گفت: میدان اصلی درگیری در جهان چگونگی مدیریت جهانی و جهانی شدن است. امروز ایران شدیدتر از غربیها طرفدار جهانی شدن است.
رئیسجمهور تصریح کرد: هنوز مبارزه با مفاسد تمام نشده، غارتگران و براندازان مجازات نشدهاند و مشغول فعالیت هستند از اینرو اگر در مرز زمان حرکت نکنیم این فتنهها ما را در بر خواهند گرفت لذا ضرورت دارد چه بسا جلوتر از زمان حرکت کنیم تا از تیررس فتنهها در امان باشیم.
دکتر احمدینژاد در ادامه با تاکید بر اینکه باید انسان در مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی دقیق و عمیق باشد، گفت: اسلام به انسانهای عمیق و جامعنگر نیاز دارد و جامعه اسلامی نیازمند انسان طراز اسلام است به گونهای که مسائل و موضوعات مختلف را با اشراف کامل مورد بررسی قرار دهد.
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