ضعیف باشیم نمی توانیم حقمان را بگیریم / نیازی به تجارب دیگران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله امشب در سخنانی که در ضیافت افطار شاخه زنان هیئت حمایت از مقاومت در بیروت سخن می گفت و به طور مستقیم از شبکه های مهم خبری پخش می شد، تاکید کرد : مقاومت توانسته است دستاوردهای فراوانی برای لبنان به ارمغان آورد و با بسیاری از خطرات و چالشها مقابله کند.



وی خاطر نشان کرد : با ادامه حمایت معنوی و عاطفی و میدانی گسترده از مقاومت، خواهیم توانست تمام توطئه ها را هر اندازه بزرگ باشد، پشت سر بگذاریم.



وی گفت : رابطه میان عبادت روزه و میان مقاومت یک رابطه عمیق است و روزه یک نوع از انواع مقاومت یا آماده سازی برای مقاومت به شمار می رود.



نصرالله خاطر نشان کرد : مسئولیت ما در لبنان این است که وطن و ملت ما قوی باشند و تلاش کنیم عناصر قدرت را در اختیار داشته باشیم.



وی تاکید کرد : تنها زمانی می توانیم کشور سربلند و آزاد و مستقلی داشته باشیم که عناصر قدرت را در اختیار داشته باشیم.



دبیرکل حزب الله گفت : لبنانی ها با دشواریها و مشکلات فراوانی در سطح داخلی و خارجی روبرو هستیم و مسئولیت ما غلبه بر این مشکلات است و نباید از این مسئله بترسیم و تسلیم شویم، بلکه باید پیروز شویم تا کشورمان پیشرفت کند، هیچ کس نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.



سید حسن نصرالله در ادامه به موضوعاتی همچون تجهیز ارتش، موضوع مزدوران رژیم صهیونیستی و شاهدان دروغین در پرونده ترور رفیق الحریری و دادگاه بین المللی ویژه آن اشاره کرد.



وی خاطر نشان کرد : از جمله خطراتی که با آن روبرو هستیم، خطر اسرائیل و بلندپروازیها و طمع ورزیها و طرحهای این رژیم علیه لبنان و ثروتهای آن است.



نصرالله گفت : اگر ضعیف باشیم نمی توانیم حق خود را بگیریم، برای مقابله با این چالش یعنی خطر اسرائیل که در کشور مجاور ما یعنی فلسطین اشغالی، کشور همسایه فلسطین است نه اسرائیل، رژیمی که بر اساس جنایت و اشغالگری و تجاوز بنا شده است و ما باید با خطر و طمع وزی این رژیم مقابله کنیم.



وی افزود : ما تجربه بسیار غنی و گرانبهایی داریم که چگونه از یک کشور کوچک دفاع کنیم، یک کشور کوچک که امکانات بشری و مادی محدود دارد چگونه از وجود و حاکمیت خود در مقابله با رژیم قدرتمند و مورد حمایت تمام قدرتهای بزرگ و دارای قوی ترین ارتش درمنطقه دفاع کند.



نصرالله گفت : ما در لبنان غنی ترین و ارزشمندترین تجربه سیاسی و امنیتی و مبارزاتی را داریم که این تجربه توانست سرزمین و اسیران را بازگرداند و موازنه وحشت را برقرار کند به طوری که دشمن را وادار می کند پیش از تجاوز به کشور ما بارها درباره پیامدهای تجاوز فکر کند.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : ما نیاز به یاد گرفتن از تجارب کشورهای دیگر نداریم، بلکه باید از تجربه مقاومت در جنگ جولای و پیروزی مقاومت درس بگیریم، این تجربه بر اساس معادله ای که می توان آن را معادله ارتش، ملت و مقاومت توصیف کرد که در لبنان موفقیت آمیز بوده و توانست دستاوردهای فراوانی به دست آورد، ما باید این معادله و عناصر این معادله را تقویت کنیم و روابط قوی میان ارکان آن برقرار شود.

