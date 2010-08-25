به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور شامگاه سه شنبه در نشست صمیمی خود با مسئولان هیئتهای مذهبی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی ریشه در اعتقادات دارند و پشتوانه آنها مردم هستند این اتکا باید حفظ شود.



وی ادامه داد: نباید هیئتهای مذهبی را به بودجه های دولتی وابسته کرد، گرچه باید به این تشکل ها کمک شود.



استاندار قم با اشاره به نقش و جایگاه مهم هیئتهای مذهبی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی ریشه دارترین تشکل های اسلامی در تاریخ اسلام هستند و فرهنگ ناب تشیع توسط این تشکل های مذهبی سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده است.



وی ادامه داد: آتش شعله ور معرفت و عشق و شناخت اهل بیت (ع) توسط هیئتهای مذهبی منتقل شده و این همه شور و شیدایی به خاطر سیری بود که هیئت های مذهبی طی کرده اند.



هیئتهای مذهبی در خطرند



موسی پور نسبت به بروز انحرافات و آسیبها به هیئتهای مذهبی هشدار داد و اظهار داشت: هیئتهای مذهبی به تناسب نقش و اهمیت تاثیرگذار و ویژه ای که دارند در معرض خطرند و آفتها و آسیبهایی موجودیت این تشکل ها را تهدید می کند.



وی یادآور شد: دشمنان این قدرت عظیم را شناختند و برای به انحراف کشاندن هیئتهای مذهبی توطئه های گسترده ای انجام داده اند.



استاندار قم گفت: دشمنان به طور طبیعی می خواهند به جمهوری اسلامی صدمه بزنند که یکی از راه های این اقدام، به انحراف کشاندن هیئتهای مذهبی است.



موسی پور تصریح کرد: آفتهایی که در هیئتهای مذهبی وجود دارد هر روز پررنگ تر می شود و سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی باید در این مسئله برنامه ریزی کنند.



نقش مهم هیئتهای مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی



استاندار قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگی که هیئتهای مذهبی در آن رشد پیدا کرده اند شکل گرفت، تصریح کرد: اگر نبود تشکلهایی مثل هیئتهای مذهبی، انقلاب اسلامی با این سرعت بالا و هزینه کم به وقوع نمی پیوست.



موسی پور گفت: مقابله با توطئه های عظیم دشمن در طول انقلاب اسلامی به خاطر فرهنگی بود که هیئتهای مذهبی ترویج گر آن هستند.



وی با اشاره به علاقه ویژه هیئتهای مذهبی با فرهنگ حسینی اظهار داشت: علت اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی فرهنگ عاشوراست و امروز نیز همگان بر این عقیده اند که ماندگاری انقلاب اسلامی هم به این فرهنگ ناب بستگی دارد.



استاندار قم نقش هیئتهای مذهبی را در اداره جنگ تحمیلی بسیار مهم دانست و گفت: هیئتهای مذهبی رزمندگان بزرگی را تربیت کردند و عاشقانه به میدان جنگ فرستادند و تمام دنیا را مبهوت و وادار به تسلیم کردند.



سازمان تبلیغات اسلامی قم باید کارکرد فراملی داشته باشد



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به انتصاب حجت الاسلام اسکندری به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از سوی حجت الاسلام خاموشی اشاره کرد و اظهار داشت: حجت الاسلام خاموشی در انتخاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم حساسیت زیادی داشت و از زمان انتصاب حجت الاسلام اسکندری به این سمت، امید و نشاط در این سازمان موج می زند.



موسی پور خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی قم علاوه بر ماموریت استانی، ماموریت ملی و بین المللی دارد.