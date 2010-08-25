دانشکده مدیریت هیئت در قم ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی بختیاری زاده شامگاه سه شنبه در نشست صمیمی استاندار قم با مسئولان هیئتهای مذهبی که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی باید استقلال خودشان را حفظ کنند و متکی به هیچ دستگاهی نباشند و ما سعی می کنیم این مهم را در بین هیئتهای مذهبی فرهنگسازی کنیم.



وی ایجاد دانشکده مدیریت هیئت، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولان هیئت های مذهبی، حمایت از هیئت های فعال و موثر در زمینه فرهنگسازی و آسیب زدایی و احداث مجتمع فرهنگی آموزشی و سالنهای ورزشی را از جمله طرح های پیشنهادی شورای مرکزی هیئتهای مذهبی استان قم برشمرد و یادآور شد: از دیگر طرحهای این شورا عضویت رئیس شورای هیئت های مذهبی در شورای فرهنگی عمومی، ساماندهی کمک به هیئت های مذهبی از طریق سازمان تبلیغات اسلامی با نظارت شورای هیئت های مذهبی و پیگیری لازم جهت درج ردیف خاص در اعتبارات از محل اعتبارات فرهنگ و هنر برای حمایت از برنامه های فرهنگی هیئت های مذهبی است.



دبیر شورای مرکزی هیئت های مذهبی استان قم اظهار داشت: هیئت های مذهبی نقش موثری در پاسداری از نظام اسلامی دارند و هیئت های مذهبی استان قم نیز این نقش را به خوبی ایفا کردند.



وی ادامه داد: هیئت های مذهبی استان قم از این نظر که مدیریت فرهنگی اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند نیاز به آموزش و حمایت جدی دارند.



راه⁯اندازی شورای حل اختلاف هیئتهای مذهبی



بختیاری زاده به برخی فعالیت های شورای هیئت های مذهبی استان قم اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برپایی همایش های ویژه هیئتهای مذهبی با حضور اندیشمندان کشور و استان قم، دیدار با مراجع عظام تقلید و انتقال فرمایشات آنها به هیئتهای مذهبی سراسر کشور، برگزاری نمایشگاه توانمندی هیئتهای مذهبی به منظور شناسایی ظرفیتها و انتقال تجارب، نظارت و بازرسی و ارزشیابی از هیئتهای مذهبی در طول سال و ارائه تذکرات و پیشنهادات لازم از جمله این فعالیتهاست.



وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولان هیئتهای مذهبی، تشکیل کمیسیون حل اختلاف احتمالی، برگزاری اردوهای سیاحتی و آموزشی و برگزاری نشستها و جلسات متعدد با مسئولان استان و هیئتهای مذهبی از دیگر فعالیت های شورای مرکزی هیئتهای مذهبی استان قم بوده است.