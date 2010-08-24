حزب الله مستحکم و نفوذ ناپذیر است/ اشد مجازات برای مزدوران اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سید حسن نصرالله درباره موضوع مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان گفت: لبنان در حال جنگ امنیتی روزانه با دشمن است و بیش از 100 مزدور اسرائیل دستگیر شده اند که البته وزارتخانه های ذیربط از 150 مزدور خبر داده اند.



وی با تاکید بر ضرورت پیگیری قضایی این مسله خواستار تشکیل دادگاههای میدانی شد و از دستگاه قضایی لبنان خواست با کنار گذاشتن شیوه روتین و معمول به طور فوق العاده با این مسئله عمل کند.



نصرالله گفت : دستگاه قضایی باید با روحیه فوق العاده رفتار کند زیرا همانطور که گفتم در حال جنگ هستیم، هدف ما انتقامجویی نیست، بلکه آغاز اجرای احکامی است که بر تعامل بسیاری از مزدوران تاثیر خواهد گذاشت، بسیاری از مزدوران اقداماتشان را پس از سال 2005 آغاز کردند و این اقدامات همچنان ادامه دارد.



دبیرکل حزب الله تصریح کرد : مجازات جوامع را زنده نگاه می دارد و مزدور به خودش ضربه می زند و باید حساب پدران و مادران و فرزندان را از آنها جدا بدانیم، کسی که مسئولیت اشتباه برعهده اش است، فقط مزدور است و نباید با دید منفی به خانواده یا حزب سیاسی یا نهادی که به آن وابسته است، نگاه کنیم.



به گزارش مهر، سید حسن نصرالله درباره این پرسش به اینکه آیا مزدوران به درون حزب الله نفوذ کرده اند، تاکید کرد : حزب الله ساختار سازمانی و تشکیلاتی و جریان مردمی دارد، ممکن است در سطح جریان مردمی رخنه ای صورت گیرد، اما حزب الله بدنه و ساختار تشکیلاتی و سازمانی دارد و این ساختار و با توجه به اینکه مقاومت در حال مبارزه و نبرد روزانه با اسرائیل است و بیشتر از دیگران مورد هدف اسرائیل است.



وی افزود : اسرائیل می خواهد به درون حزب الله نفوذ کند، ولی ما اجازه چنین کاری را نمی دهیم، از 28 سال پیش تا کنون، ما دستگاه ضد جاسوسی داریم و ادعا می کنم که بزرگترین دستگاه ضد جاسوسی است، تا کنون اسرائیل نتوانسته است به درون حزب الله رخنه کند، من بر اساس اطلاعات علمی این حرفها را می زنم، ساختار حزب الله مستحکم و مقاوم است.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : مقاومت مستحکم و قدرتمند است و اگر مستحکم نبود، در جنگ جولای(33 روزه) به پیروزی نمی رسید، آنها(صهیونیستها) تمام اماکن و مناطق را بمباران کردند، اما ساختار و زیربنای مقاومت سالم باقی ماند، زیرا اسرائیل هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارد.



شاهدان دروغین پرونده ترور حریری



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شاهدان دروغین دادگاه ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان اشاره کرد و گفت : تنها کاری که دولت انجام داده، درخواست از وزیر دادگستری برای آماده کردن گزارش حقوقی درباره نحوه بررسی این پرونده بوده است، البته این کار خوبی است، ولی سخنگوی دادگاه گفته است مسئولیتی در قبال شاهدان زور نیست و ربطی به آن ندارد، در حالی که آنها (شاهدان دروغین) دادگاه را در طول چهار سال منحرف کردند.



سید حسن نصرالله گفت : دادگاه بین المللی بر دستگاه قضایی لبنان مسلط شده است؟ دادگاه می گوید شاهدان دروغین در حیطه اختیارات آن و دستگاه قضایی لبنان نیست، اگر این امر درست است، پس این وضعیت شبیه قانون جنگل است.

وی تصریح کرد : همه لبنانی ها باید حقیقت موضوع شاهدان دروغین را بدانند، روزی خواهد آمد که همه چیز درباره این مسئله گفته خواهد شد.



دبیرکل حزب الله این سئوال را پرسید که آیا دادگاه بین المللی باید حدود اختیارات دستگاه قضایی لبنان را مشخص کند.



نصرالله بار دیگر با اشاره به شواهد و مدارکی که دو هفته پیش درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق الحریری ارائه کرد، تصریح کرد : برخی شاهدان دروغین را به وجود آوردند و شهادتهایی داده شده را به آنها تلقین کردند.