فولاد با پنج محروم به مصاف شاگردان دایی می رود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: رضا نوروزی مهاجم فولاد با کارت قرمزی که در دیدار با مس کرمان دریافت کرد، بازی با پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر را از دست داد.

وی افزود: میثم خسروی مدافع چپ فولاد نیز در همین بازی با کارت زرد داور روبرو شد و با توجه به دو کارت زرد قبلی خود در دیدار با تیمهای تهرانی استیل آذین و استقلال، سه اخطاره شد و بازی با قرمزپوشان پایتخت را از دست داد.



ابن قاسم تصریح کرد: این در حالیست که جلال کاملی مفرد، سعید رمضانی و کاوه رضایی نیز همچنان به دلیل مصدومیت، دور از تمرینات فولاد هستند و به بازی با پرسپولیس نمی رسند.



سرپرست فولاد خوزستان توضیح داد: تیم های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در هفتمین هفته از رقابتهای لیگ برتر نهم، عصر شنبه ششم شهریورماه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند تا هفدهمین رویارویی خود در تاریخ این رقابتها را به نمایش بگذارند.



از طرف دیگر، پرسپولیس نیز برای بازی با فولاد خوزستان، چهار بازیکن محروم و مصدوم دارد.



امیرحسین فشنگچی هافبک این تیم در دیدار با شاهین بوشهر با کارت قرمز داور مواجه شد و بازی با فولاد خوزستان را از دست داد. همچنین حمیدرضا علی عسکری مدافع چپ این تیم هم با سومین کارت زرد خود در لیگ برتر مواجه شد تا بازی با فولاد را از دست بدهد.



غلامحسین بادامکی و مجتبی شیری نیز دو بازیکن مصدوم پرسپولیس هستند که به بازی با فولاد نمی رسند.