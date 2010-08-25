امیرعلی اکبری کشتی گیر فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته در رقابتهای جهانی دانمارک صاحب مدال برنز شدم اما شرایط امسال من بسیار متفاوت از سال گذشته است و با تجربه و آمادگی بیشتر پا در میدان مسکو می‌گذارم.

وی ادامه داد: در چند مرحله اردو تمرینات منظمی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پشت سر گذاشته ایم و کم کم به شرایط مسابقه نزدیک می‌شویم ضمن اینکه به شخصه از نظر وزنی مشکلی ندارم و در مسکو به راحتی به سروزن می رسم.

علی اکبری تصریح کرد: حضور در چند مسابقه تدارکاتی پیش از حضور در رقابتهای جهانی مسکو باعث شد علاوه براینکه بر تجاربم افزوده شود از نظر فنی و آمادگی جسمانی در شرایط بهتری قرار گرفته و شناخت بهتری از رقبای خود پیدا کنم.

وی در پایان با اشاره به اینکه هدفش کسب مدال خوشرنگتری نسبت به رقابتهای هرنینگ است خاطرنشان کرد: کشتی گیران اعزامی به رقابتهای جهانی روسیه با یک دنیا انگیزه و اعتماد به نفس آماده حضور در رقابتهای جهانی هستند و امیدوارم مسئولان ورزش کشور نیز با قولهای مساعد خود روحیه ملی پوشان را در آستانه این رقابتها بالا ببرند.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.